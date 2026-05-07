В Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. Что с прогулками?

На Кубани ввели ограничения на пребывание жителей региона в лесах

30 апреля Минприроды Кубани опубликовало приказ об ограничении пребывания жителей региона в лесах. В тексте говорится, что людям запрещено въезжать туда на машинах, разводить костры, использовать мангалы, сжигать сухую листву и мусор.

Просто гулять по лесам все еще можно, но следует соблюдать правила пожарной безопасности. Ограничения действуют до 21 мая.