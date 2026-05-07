В Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. Что с прогулками?
На Кубани ввели ограничения на пребывание жителей региона в лесах
30 апреля Минприроды Кубани опубликовало приказ об ограничении пребывания жителей региона в лесах. В тексте говорится, что людям запрещено въезжать туда на машинах, разводить костры, использовать мангалы, сжигать сухую листву и мусор.
Просто гулять по лесам все еще можно, но следует соблюдать правила пожарной безопасности. Ограничения действуют до 21 мая.
За нарушение правил жителям региона грозит административный штраф (ст. 8.32 КоАП РФ). Гражданам придется заплатить 15-30 тыс. рублей, должностным лицам — 30-50 тыс. рублей, юрлицам — 100-400 тыс. рублей.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что при обнаружении пожара нужно звонить по номерам 101 или 112. Также можно обратиться в лесопожарный центр по номеру +7 (861) 229‑15‑38 или в лесную охрану по номеру 8 800 100‑94‑00.
