В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропортах юга России вводили ограничения на полеты. Изменилось расписание — задерживается 101 рейс

7 мая в 3:20 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Их сняли спустя шесть часов — в 9:30. Из-за ограничений расписание авиагавани изменилось — задерживаются 75 рейсов.

По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 34 рейса в Москву, Стамбул, Екатеринбург, Оренбург, Ереван, Уфу, Ташкент, Анталью, Батуми и другие города. Время задержек — до 15 часов.

На прилет задерживается 41 самолет из Астрахани, Оренбурга, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Минеральных Вод, Ташкента, Тбилиси, Махачкалы и других городов. Время задержек — до 12 часов. Также пять рейсов ушли на запасные аэродромы — сейчас они должны вернуться обратно в Сочи.

В аэропорту Краснодара тоже вводились ограничения на полеты — в 6:00. Их сняли спустя три часа — в 9:00. В авиагавани также отмечаются корректировки в расписании — задерживаются 20 самолетов.

По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 11 рейсов в Москву, Анталью, Ташкент, Екатеринбург, Тбилиси, Санкт-Петербург и другие города. Время задержек — до шести часов.

Читайте также:

На прилет задерживаются 9 самолетов из Ташкента, Екатеринбурга, Антальи, Москвы, Тель-Авива, Санкт-Петербурга и других городов. Время задержек — до восьми часов.

В аэропорту Геленджика также отмечаются изменения в полетной программе. По данным онлайн-табло на 10:00, на прилет опаздывают три самолета из Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержек — до трех часов. Эти же самолеты должны выполнить обратные рейсы из Геленджика, поэтому вылеты задерживаются — до двух часов.

Как писали Юга.ру, из Краснодара в Анталью начала выполнять рейсы еще одна иностранная авиакомпания.

Авиация Аэропорты Безопасность Геленджик дорога на курорт Краснодар СВО Сочи Транспорт

Новости

Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Парад Победы в Краснодаре состоится. Ранее власти говорили, что его не будет
В Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. Что с прогулками?
40% опрошенных россиян активно пользуются VPN
Мазутное пятно из Туапсе достигло пляжей Гизель-Дере. Экологи предупреждали об этом
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет

Лента новостей

Реклама на сайте