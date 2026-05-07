В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет

7 мая в 3:20 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Их сняли спустя шесть часов — в 9:30. Из-за ограничений расписание авиагавани изменилось — задерживаются 75 рейсов.

По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 34 рейса в Москву, Стамбул, Екатеринбург, Оренбург, Ереван, Уфу, Ташкент, Анталью, Батуми и другие города. Время задержек — до 15 часов.

На прилет задерживается 41 самолет из Астрахани, Оренбурга, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Минеральных Вод, Ташкента, Тбилиси, Махачкалы и других городов. Время задержек — до 12 часов. Также пять рейсов ушли на запасные аэродромы — сейчас они должны вернуться обратно в Сочи.

В аэропорту Краснодара тоже вводились ограничения на полеты — в 6:00. Их сняли спустя три часа — в 9:00. В авиагавани также отмечаются корректировки в расписании — задерживаются 20 самолетов.

По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 11 рейсов в Москву, Анталью, Ташкент, Екатеринбург, Тбилиси, Санкт-Петербург и другие города. Время задержек — до шести часов.