В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет
В аэропортах юга России вводили ограничения на полеты. Изменилось расписание — задерживается 101 рейс
7 мая в 3:20 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Их сняли спустя шесть часов — в 9:30. Из-за ограничений расписание авиагавани изменилось — задерживаются 75 рейсов.
По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 34 рейса в Москву, Стамбул, Екатеринбург, Оренбург, Ереван, Уфу, Ташкент, Анталью, Батуми и другие города. Время задержек — до 15 часов.
На прилет задерживается 41 самолет из Астрахани, Оренбурга, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Минеральных Вод, Ташкента, Тбилиси, Махачкалы и других городов. Время задержек — до 12 часов. Также пять рейсов ушли на запасные аэродромы — сейчас они должны вернуться обратно в Сочи.
В аэропорту Краснодара тоже вводились ограничения на полеты — в 6:00. Их сняли спустя три часа — в 9:00. В авиагавани также отмечаются корректировки в расписании — задерживаются 20 самолетов.
По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 11 рейсов в Москву, Анталью, Ташкент, Екатеринбург, Тбилиси, Санкт-Петербург и другие города. Время задержек — до шести часов.
Читайте также:
На прилет задерживаются 9 самолетов из Ташкента, Екатеринбурга, Антальи, Москвы, Тель-Авива, Санкт-Петербурга и других городов. Время задержек — до восьми часов.
В аэропорту Геленджика также отмечаются изменения в полетной программе. По данным онлайн-табло на 10:00, на прилет опаздывают три самолета из Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержек — до трех часов. Эти же самолеты должны выполнить обратные рейсы из Геленджика, поэтому вылеты задерживаются — до двух часов.
Как писали Юга.ру, из Краснодара в Анталью начала выполнять рейсы еще одна иностранная авиакомпания.