40% опрошенных россиян активно пользуются VPN

За полтора года осведомленность о технологии обхода блокировок выросла до 74%, а доля платных сервисов почти сравнялась с бесплатными

6 мая компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым VPN-сервисами в России активно пользуются двое из пяти граждан — 40%. О существовании этой технологии знают 74% населения страны. Аналитики делают вывод: VPN превращается из нишевого цифрового продукта в массовую повседневную практику. Опрос проводился по телефону 15–22 апреля среди 1600 респондентов и репрезентативен по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов.

В сравнении с летом 2024 года осведомленность о VPN выросла на девять процентных пунктов, а доля непосредственных пользователей — на шесть. По данным исследования, 34% россиян знают о существовании сервисов, но не применяют их, а 23% совершенно не знакомы с технологией. Активнее всего VPN пользуется молодежь 18–29 лет — 61%, в группе 30–44 лет показатель ровно 50%. В возрастной категории 60+ почти половина опрошенных не знает, что это такое.

Ожидаемо лидерами по проникновению VPN стали жители крупных и средних городов. Чаще к сервисам прибегают обеспеченные респонденты с доходом более 60 тыс. рублей на члена семьи — они же предпочитают платные решения. Если в августе 2024 года платными VPN пользовались всего 15% россиян, то теперь их доля выросла до 48% и почти сравнялась с бесплатными (49%). Russian Field фиксирует смену модели потребления: пользователи готовы платить за стабильность доступа в условиях ужесточения блокировок.

Данные опроса подтверждают другие исследования рынка. По статистике Similarweb, которую приводит «Коммерсант», в марте 2026 года скачивания VPN-приложений в Google Play выросли в 14 раз год к году — до 9,2 млн загрузок. По информации Apple Censorship, к концу апреля из российского App Store удалены 116 VPN-сервисов, более 20 — по требованию Роскомнадзора. К январю 2026-го ведомство ограничило доступ к 439 сервисам обхода блокировок против 258 в октябре 2025 года.