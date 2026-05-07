40% опрошенных россиян активно пользуются VPN
За полтора года осведомленность о технологии обхода блокировок выросла до 74%, а доля платных сервисов почти сравнялась с бесплатными
6 мая компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым VPN-сервисами в России активно пользуются двое из пяти граждан — 40%. О существовании этой технологии знают 74% населения страны. Аналитики делают вывод: VPN превращается из нишевого цифрового продукта в массовую повседневную практику. Опрос проводился по телефону 15–22 апреля среди 1600 респондентов и репрезентативен по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов.
В сравнении с летом 2024 года осведомленность о VPN выросла на девять процентных пунктов, а доля непосредственных пользователей — на шесть. По данным исследования, 34% россиян знают о существовании сервисов, но не применяют их, а 23% совершенно не знакомы с технологией. Активнее всего VPN пользуется молодежь 18–29 лет — 61%, в группе 30–44 лет показатель ровно 50%. В возрастной категории 60+ почти половина опрошенных не знает, что это такое.
Ожидаемо лидерами по проникновению VPN стали жители крупных и средних городов. Чаще к сервисам прибегают обеспеченные респонденты с доходом более 60 тыс. рублей на члена семьи — они же предпочитают платные решения. Если в августе 2024 года платными VPN пользовались всего 15% россиян, то теперь их доля выросла до 48% и почти сравнялась с бесплатными (49%). Russian Field фиксирует смену модели потребления: пользователи готовы платить за стабильность доступа в условиях ужесточения блокировок.
Данные опроса подтверждают другие исследования рынка. По статистике Similarweb, которую приводит «Коммерсант», в марте 2026 года скачивания VPN-приложений в Google Play выросли в 14 раз год к году — до 9,2 млн загрузок. По информации Apple Censorship, к концу апреля из российского App Store удалены 116 VPN-сервисов, более 20 — по требованию Роскомнадзора. К январю 2026-го ведомство ограничило доступ к 439 сервисам обхода блокировок против 258 в октябре 2025 года.
Параллельно усиливается давление на пользователей: исследование RKS Global, опубликованное в конце апреля, показало, что все 30 крупнейших российских приложений на Android — от банков до маркетплейсов — научились определять использование VPN, а часть из них передает информацию о конкретных сервисах на серверы.
Блокируют и закупают:
Напомним, что в декабре 2025 года глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал VPN «технологией, которую не обуздать», и заверил, что в 2026 году сервисы блокировать не планируют. Однако уже в январе стало известно, что Роскомнадзор намерен потратить 2,27 млрд рублей на систему фильтрации трафика с помощью искусственного интеллекта, а в марте — еще 14,9 млрд рублей на расширение мощностей ТСПУ. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам ввести плату за VPN-трафик, а онлайн-платформам — закрыть доступ к сайтам для пользователей сервисов. А в конце апреля в ведомстве подтвердили, что зарубежный мобильный трафик станет платным в России.
Как писали Юга.ру, в школах Ростовской области, Иркутска и Санкт-Петербурга в апреле начали проводить уроки об «опасности VPN» для несовершеннолетних.