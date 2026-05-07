Краснодарский край — в лидерах патриотических расходов. Регион потратит на День Победы 31 млн рублей

Краснодарский край вошел в топ регионов по расходам на 9 Мая

6 мая портал RTVI сообщил, что на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России потратят чуть меньше 1 млрд рублей. Такие данные следуют из анализа портала госзакупок. Абсолютным лидером стал Санкт-Петербург — 292,8 млн рублей, что составляет почти треть (30%) от общероссийских трат на 9 Мая. Для сравнения: в 2025 году его доля была около четверти.

Далее идут Татарстан (133,6 млн рублей), Московская (122 млн рублей) и Ленинградская (63,8 млн рублей) области. Краснодарский край выделил на праздничные мероприятия 31,3 млн рублей, войдя в число крупнейших региональных заказчиков. Главной неожиданностью стала Москва. Столица установила рекорд по скромности: на торжества заложено всего 45,3 млн рублей. Для сравнения, к 75-летию Победы московские власти потратили больше 1 млрд рублей. В этом году празднование впервые с 2008 года пройдет в измененном формате. Из соображений безопасности на параде Победы не будет военной техники и воспитанников училищ. Напомним, власти Краснодара четвертый год подряд отказываются от парада Победы.