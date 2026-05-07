Мазутное пятно из Туапсе достигло пляжей Гизель-Дере. Экологи предупреждали об этом

6 мая телеграм-канал проекта оперативного экологического мониторинга «Прозрачный мир» сообщил , что ситуация в Туапсинском районе осложнилась, и мазутное пятно прибило к побережью в районе поселка Гизель-Дере. Ранее эксперты, проанализировав радиолокационные снимки спутника Sentinel-1 от 2 мая, предупреждали о наличии нефтяной пленки в акватории напротив центрального пляжа Туапсе. Вечером 5 мая ветер с моря усилился и «подтолкнул» загрязнение к береговой линии.

Эколог Георгий Каваносян рассказал , что местные жители и активисты объявили о проведении уборки на пляжах 8, 9 и 10 мая. На наиболее сложных участках, включая детский пляж, задействуют спецтехнику, в то время как волонтеры возьмут на себя очистку остальной территории. 7 мая оперштаб Краснодарского края отчитался , что с прибрежной зоны Туапсе вывезли порядка 20,5 тыс. кубометров замазученного грунта.

Напомним, экологическая ситуация в Туапсинском районе обострилась во второй половине апреля после серии атак БПЛА на местный НПЗ и морской терминал. Разлив нефтепродуктов затронул не только городские пляжи, но и заповедные зоны. В частности, активисты обнаружили 50-метровое мазутное пятно в районе скалы Киселева и памятника природы «Мыс Кадош».

По разным оценкам, общая протяженность загрязненной береговой линии составляет около 70 километров. Пока основные силы властей сосредоточены на городских территориях, «дикие» пляжи и заповедные территории остаются зоной ответственности волонтеров. Чиновники пообещали полностью очистить побережье к 1 июня, однако экологи называют эти сроки слишком оптимистичными.