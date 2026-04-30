В Туапсе жителей дома, пострадавшего от пожара на нефтебазе, через четыре дня хотели выселить из гостиницы. После огласки в соцсетях мэрия разрешила семье остаться

Жителей Туапсе, чей дом пострадал от пожара на НПЗ, власти поселили в гостиницу на четыре дня, за которые нужно было успеть восстановить крышу и найти новые вещи. После огласки ситуации в интернете семье разрешили остаться в отеле «до комиссии»

Жительница дома уже подала документы на получение компенсации для восстановления жилья, однако неизвестно, когда она ее получит. Девушка опасается, что погодные условия могут нанести еще больший ущерб дому — по прогнозу с 1 мая в городе начнутся дожди, которые продлятся до 7 мая.

В телеграм-канале сообщили, что жителям дома власти предоставили гостиницу, но только на четыре дня. За это время они должны восстановить дом и выехать из места временного размещения. Однако в доме нет необходимых условий для проживания.

Отметим, что никто не пострадал — ранее жителей дома, семью с тремя несовершеннолетними детьми, эвакуировали. Однако крыша дома полностью выгорела, пол залит водой, а большая часть вещей испорчена.

30 апреля в телеграм-канале «Мой Туапсе» сообщили , что ночью в доме, расположенном возле туапсинской нефтебазы на улице Пушкина, 22Г, произошло возгорание. Огонь перекинулся с НПЗ.

Сейчас семья просит помощи — необходимы техника и тепловые пушки для просушки дома, услуги электрика, деньги на одежду. Узнать подробности и реквизиты можно по ссылке.

В тот же день Юга.ру связались с жительницей дома Анастасией для уточнения подробностей. Она заявила, что про четырехдневное пребывание в гостинице ей сообщила соседка. Также девушка рассказала, что после огласки ситуации в социальных сетях ей позвонили сотрудники администрации Туапсе и разрешили остаться в отеле еще на некоторое время.



Точные сроки власти не назвали, однако Анастасия сообщила, что они станут известны после комиссии по оценке ущерба дому. Когда состоится комиссия, также неизвестно — девушка пояснила, что у администрации «много заявок».

Напомним, 28 апреля произошла уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе всего за 12 дней. Предыдущие инциденты привели к серьезным экологическим последствиям: нефтепродукты попали в реку, а затем и в Черное море. Площадь загрязнения морской поверхности тогда составила 10 тыс. кв. метров. На побережье стали находить птиц, испачканных мазутом.

После серии атак на город обрушился так называемый «нефтяной дождь». Маслянистые черные капли покрыли крыши домов, автомобили и садовую мебель. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в нескольких жилых микрорайонах превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе — показатели оказались выше нормы в два-три раза. Дым от горящей нефтебазы растянулся на 300 километров, достигнув Горячего Ключа, Сочи и даже Ставрополя.