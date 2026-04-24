В Ростове уничтожат в 2,5 раза больше уникальных мозаик, чем планировали раньше. Активисты недовольны

Мозаику в переходе Ростова-на-Дону на пересечении Большой Садовой и Кировского демонтируют на 30%. Ранее власти заявляли о 3–12%

Напомним, в декабре 2024 года ростовские общественники обратились к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты. Однако в том же месяце глава региона отказал активистам. Власти также заявили, что создать группу для общественного контроля за ходом реставрации невозможно. В сентябре 2025 года стало известно, что панно на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой отреставрируют . Тогда власти выделили на работы 47,4 млн рублей. Исполнитель должен был воссоздать и восстановить панно, отреставрировать переход. В марте 2026 года власти Ростова расторгли контракт с фирмой-исполнителем. Компания успела разобрать пол и снять часть плитки, но мозаика осталась нетронутой.

21 апреля активистка Елена Хатламаджиян в своем телеграм-канале сообщила , что власти Ростова-на-Дону собираются демонтировать 30% мозаичного панно о космосе в подземном переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Ранее администрация заявляла, что демонтируют только от 3 до 12%.

Елена отметила, что новые данные озвучил глава города Александр Скрябин на приеме с активистами, которые в очередной раз направили письмо с просьбой о создании независимой комиссии по вопросам сохранения панно и его реставрации.

Хатламаджиян подчеркнула, что на данный момент ситуация с ремонтом мозаики «крайне нестабильна». По ее словам, комиссию создадут, однако в нее войдут только три общественника, которые на протяжении 10 лет боролись за сохранение мозаики. Имена остальных «заинтересованных» участников неизвестны.

«Кто эти заинтересованные люди, нам так и не ответили. Кстати, я не подхожу — диплом не тот. А, да, и в состоянии мозаичных панно и отсутствии ремонта в переходах виноваты, угадайте кто? Правильно! Общественники. То есть мы», — подытожила Елена.

Переход на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского был построен в 1973 году. Его стены украшены мозичным панно на тему космоса— его прошлом, настоящем и будущем.



Авторами ростовской «подземной мозаичной галереи», размещенной в четырех переходах города, являются мастера-облицовщики Мостоотряда № 10. Уникальность мозаик заключается в том, что мастера использовали плитку, а не камень или смальту. Мозаики признаны объектами культурного наследия, часть из них находится в аварийном состоянии.