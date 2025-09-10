В Ростове-на-Дону отреставрируют мозаичное панно 1973 года. Активисты просили этого не делать

Власти Ростова-на-Дону отреставрируют подземный переход с мозаичным панно за 47, 4 млн рублей

9 сентября «РБК Ростов» сообщил, что на сайте госзакупок появился тендер на реставрацию подземного пешеходного перехода с мозаичным панно в Ростове-на-Дону на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой. Начальная цена контракта составляет 47,4 млн рублей.



Определить подрядчика хотят 23 сентября 2025 года. Работы планируют провести в четыре этапа и закончить в июне 2027 года. Уточняется, что реставрация пройдет за счет средств городского бюджета.

В Ростове-на-Дону реставрируют советскую мозаику «Балканы»: Для помощи ищут волонтеров

По данным закупки, мозаика состоит из следующих фрагментов: иллюстрация к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная метеорология»;

выход советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос;

фантастический сюжет о высадке советских космонавтов на Ганимед — спутник Юпитера;

карта административно-территориального деления Ростовской области;

стена из мраморной плиты.

Мозаичное панно в подземном переходе на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой было построено в 1973 году. Его площадь составляет 85 кв. метров.



Это панно является одним из четырех подобных мозаик в Ростове-на-Дону и обладает статусом объекта культурного наследия.

Напомним, что в декабре 2024 года ростовские общественники обратились к губернатору региона с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты. Однако тогда мэрия уже одобрила проект.