В Ростове-на-Дону отреставрируют мозаичное панно 1973 года. Активисты просили этого не делать

Ростовская область

  • © Скриншот из телеграм-канала «Enter Ростов-на-Дону» https://t.me/enter_rostov/11078
    © Скриншот из телеграм-канала «Enter Ростов-на-Дону» https://t.me/enter_rostov/11078

Власти Ростова-на-Дону отреставрируют подземный переход с мозаичным панно за 47, 4 млн рублей

9 сентября «РБК Ростов» сообщил, что на сайте госзакупок появился тендер на реставрацию подземного пешеходного перехода с мозаичным панно в Ростове-на-Дону на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой. Начальная цена контракта составляет 47,4 млн рублей. 

Определить подрядчика хотят 23 сентября 2025 года. Работы планируют провести в четыре этапа и закончить в июне 2027 года. Уточняется, что реставрация пройдет за счет средств городского бюджета.

В Ростове-на-Дону реставрируют советскую мозаику «Балканы»:

По данным закупки, мозаика состоит из следующих фрагментов:

  • иллюстрация к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная метеорология»;
  • выход советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос;
  • фантастический сюжет о высадке советских космонавтов на Ганимед — спутник Юпитера;
  • карта административно-территориального деления Ростовской области;
  • стена из мраморной плиты.

Мозаичное панно в подземном переходе на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой было построено в 1973 году. Его площадь составляет 85 кв. метров.

Это панно является одним из четырех подобных мозаик в Ростове-на-Дону и обладает статусом объекта культурного наследия.

Напомним, что в декабре 2024 года ростовские общественники обратились к губернатору региона с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты. Однако тогда мэрия уже одобрила проект. 

Как писали Юга.ру, власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР. Есть версии, что ее создал Церетели.

