В Краснодаре в ГМР из-за разросшегося провала на три дня перекроют улицу Трудовой Славы

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 21:00 11 июня и до конца суток 13 июня полностью перекроют движение транспорта на участке улицы Трудовой Славы. Причиной стал ремонт сети ливневой канализации. Аварийный участок расположен вблизи дома № 29к3 по улице Трудовой Славы (в районе остановки общественного транспорта ЖК «Восточный парк»). Специалистам предстоит устранить дефект на трубопроводе диаметром 1 метр.

В дептрансе отметили, что выезд автомобилистов из ГМР будет осуществляться по альтернативным маршрутам — по улице Гидростроителей и Пашковскому перекату.



Жители микрорайона отреагировали на новость о ремонте в соцсетях:

«На месяц дорогу закроют».

«Завтра «великое стоялово» будет».

«Про «выезд из района» это неплохо шутканули».

«По традиции дорогу расковыряют, а обратно не заковыряют».

«А на Пашковском перекате светофор нереально короткий на выезд».

Напомним, что провал на улице Трудовой Славы образовался еще в конце мая после затяжных дождей — асфальт в районе ЖК «Восточный парк» начал буквально уходить под землю.



По словам горожан, ранее на этом месте уже выявляли дефект. Однако тогда проблему решили оперативно, но некачественно — яму засыпали и закатали тонким слоем асфальта. В результате первые же осадки подмыли грунт, и скрытый провал стал масштабнее. Жители ГМР заявили, что тогда опасную зону никак не огородили. Чтобы не провалиться под землю, водители машин и автобуса № 51 были вынуждены ежедневно объезжать аварийное место по встречной полосе.