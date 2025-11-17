«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой

В Ростовской области снесли остановку с мозаичным панно, на котором изображены казаки

12 ноября археолог Дмитрий Зенюк сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в Ростовской области во время реконструкции трассы М-4 «Дон» в районе Каменск-Шахтинска разрушили автобусную остановку с мозаичным панно.



По словам эксперта, на ней были изображены сцены из казачьей жизни — мужчина с шашкой и женщина с коромыслом.

Происшествие прокомментировал краевед Геннадий Крольман, отметив, что остановка стояла на пересечении с трассой Р-260, недалеко от остановочного пункта Северо-Донецкой железной дороги.



«Казака лицом в землю, казачку четвертовали. Это же вещь, которую люди делали своими руками, тратили свои силы, хотели украсить бесконечную трассу местным колоритом. Какое-то удивительное повсеместное стремление все крушить и ломать, а потом восхищаться другими городами и странами, как же у них все так красиво», — написал он.

© Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

Показываем, как выглядела остановка до разрушения в 2022 году:

© Фото Александра Зозули, 2022 год

© Фото Александра Зозули, 2022 год

© Фото Александра Зозули, 2022 год