«Казака лицом в землю, казачку четвертовали». В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снесли остановку с советской мозаикой

Ростовская область

  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

В Ростовской области снесли остановку с мозаичным панно, на котором изображены казаки

12 ноября археолог Дмитрий Зенюк сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в Ростовской области во время реконструкции трассы М-4 «Дон» в районе Каменск-Шахтинска разрушили автобусную остановку с мозаичным панно.

По словам эксперта, на ней были изображены сцены из казачьей жизни — мужчина с шашкой и женщина с коромыслом.

Власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР:

Происшествие прокомментировал краевед Геннадий Крольман, отметив, что остановка стояла на пересечении с трассой Р-260, недалеко от остановочного пункта Северо-Донецкой железной дороги. 

«Казака лицом в землю, казачку четвертовали. Это же вещь, которую люди делали своими руками, тратили свои силы, хотели украсить бесконечную трассу местным колоритом. Какое-то удивительное повсеместное стремление все крушить и ломать, а потом восхищаться другими городами и странами, как же у них все так красиво», — написал он.

  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Зенюка, предоставлено Юга.ру

Показываем, как выглядела остановка до разрушения в 2022 году:

  • © Фото Александра Зозули, 2022 год
    © Фото Александра Зозули, 2022 год
  • © Фото Александра Зозули, 2022 год
    © Фото Александра Зозули, 2022 год
  • © Фото Александра Зозули, 2022 год
    © Фото Александра Зозули, 2022 год

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону отреставрируют подземный переход с мозаичным панно 1973 года. Активисты просили этого не делать.

