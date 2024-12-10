Активисты Ростова-на-Дону попросили губернатора спасти мозаики времен СССР

Ростовская область

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  • © Скриншот из сообщества во ВКонтакте «Городской патруль» vk.com/public
    © Скриншот из сообщества во ВКонтакте «Городской патруль» vk.com/public

Ростовские общественники обратились к губернатору с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты. Прошлый глава региона им не помог

5 декабря общественная организация Ростова-на-Дону «Городской патруль» опубликовала в соцсетях обращение к врио губернатора региона Юрию Слюсарю. Его подписали 186 человек.

Активисты просят не допустить, чтобы ООО «Специальное научно-производственное управление «Реставрация» ремонтировало мозаичные панно в четырех подземных переходах города. По мнению общественников, проект, разработанный этой фирмой, может привести к утрате мозаик.

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«При применении внутренней гидроизоляции и сверлении мозаичных панно потери будут неизбежны, а добрая часть мозаик безвозвратно утеряны. Мы ратуем за внешнюю гидроизоляцию», — написали ростовчане. 

Однако мэрия уже одобрила проект, а документы на тендер находятся в разработке.

В октябре 2023 года «Городской патруль» направлял подобное обращение экс-губернатору Василию Голубеву. Но результата активисты не добились.  

Осенью прошлого года DON24.RU сообщали, что в 2019 году в Веселовском районе Ростовской области ООО «Реставрация» неудачно восстановило монумент «Конники», признанный объектом культурного наследия. Через несколько лет от памятника стали откалываться куски.

Мозаика в подземных переходах Ростова-на-Дону — объект культурного наследия. Их создавали вручную из облицовочной плитки в 70-80-х годах ХХ века. На мозаиках изобразили жизнь людей советской эпохи, сцены из казачьей жизни, Дон, панорамные виды города и космические сюжеты.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на проект реставрации колоннады в Чистяковской роще выделят 2 млн рублей.

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Активисты Ростова-на-Дону попросили губернатора спасти мозаики времен СССР
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