Активисты Ростова-на-Дону попросили губернатора спасти мозаики времен СССР

Ростовские общественники обратились к губернатору с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты. Прошлый глава региона им не помог

5 декабря общественная организация Ростова-на-Дону «Городской патруль» опубликовала в соцсетях обращение к врио губернатора региона Юрию Слюсарю. Его подписали 186 человек. Активисты просят не допустить, чтобы ООО «Специальное научно-производственное управление «Реставрация» ремонтировало мозаичные панно в четырех подземных переходах города. По мнению общественников, проект, разработанный этой фирмой, может привести к утрате мозаик.

«При применении внутренней гидроизоляции и сверлении мозаичных панно потери будут неизбежны, а добрая часть мозаик безвозвратно утеряны. Мы ратуем за внешнюю гидроизоляцию», — написали ростовчане.



Однако мэрия уже одобрила проект, а документы на тендер находятся в разработке.



В октябре 2023 года «Городской патруль» направлял подобное обращение экс-губернатору Василию Голубеву. Но результата активисты не добились.

Осенью прошлого года DON24.RU сообщали, что в 2019 году в Веселовском районе Ростовской области ООО «Реставрация» неудачно восстановило монумент «Конники», признанный объектом культурного наследия. Через несколько лет от памятника стали откалываться куски.