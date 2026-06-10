Крымские отели раздавали бензин туристам, но сами остались без топлива

Однако спустя несколько дней акцию пришлось свернуть. Как рассказала менеджер отеля изданию «Осторожно, новости», бензин у них закончился. Вместо топлива гостям теперь предлагают компенсировать дорожные расходы или предоставляют бесплатный трансфер.

7 июня журналистка Юга.ру увидела в соцсетях акцию одного от крымских отелей, расположенных в городе Саки. При бронировании номера от двух суток гостям обещали подарить 10 литров бензина. Если туристы решали остаться на три дня, бонус вырастал до 20 литров топлива.

В одном из санаториев Алушты журналистам сообщили, что готовы компенсировать затраты на бензин (включая топливо, купленное в канистру) тем гостям, которые останутся больше чем на пять дней. Сотрудница санатория предложила сохранить чек с заправки — например, сделанный в Краснодарском крае, — и пообещала возместить до 5 тыс. рублей.

Напомним, с 4 июня в Крыму бензин отпускают только по талонам. Топливный кризис привел к дефициту продуктов в магазинах полуострова. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупреждал, что логистические сложности с поставками могут сохраняться еще около месяца.

Жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района жаловались на отсутствие бензина на заправках. В станицах Голубицкой и Новомышастовской топлива нет, а в чатах люди пытаются покупать его с рук.