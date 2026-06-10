Крымские отели раздавали бензин туристам, но сами остались без топлива
Бензиновый кризис в Крыму дошел до отелей. Вместо топлива туристам предлагают компенсацию и трансфер
7 июня журналистка Юга.ру увидела в соцсетях акцию одного от крымских отелей, расположенных в городе Саки. При бронировании номера от двух суток гостям обещали подарить 10 литров бензина. Если туристы решали остаться на три дня, бонус вырастал до 20 литров топлива.
Однако спустя несколько дней акцию пришлось свернуть. Как рассказала менеджер отеля изданию «Осторожно, новости», бензин у них закончился. Вместо топлива гостям теперь предлагают компенсировать дорожные расходы или предоставляют бесплатный трансфер.
«Дефицита нет», «проблемы подлежат решению», «ситуации кратковременные»:
В одном из санаториев Алушты журналистам сообщили, что готовы компенсировать затраты на бензин (включая топливо, купленное в канистру) тем гостям, которые останутся больше чем на пять дней. Сотрудница санатория предложила сохранить чек с заправки — например, сделанный в Краснодарском крае, — и пообещала возместить до 5 тыс. рублей.
Напомним, с 4 июня в Крыму бензин отпускают только по талонам. Топливный кризис привел к дефициту продуктов в магазинах полуострова. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупреждал, что логистические сложности с поставками могут сохраняться еще около месяца.
Жители Краснодара, Анапы и Темрюкского района жаловались на отсутствие бензина на заправках. В станицах Голубицкой и Новомышастовской топлива нет, а в чатах люди пытаются покупать его с рук.
Как писали Юга.ру, в Крыму мошенники начали продавать фальшивые талоны на бензин.