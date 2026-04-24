До –3 °C в конце апреля. На Краснодарский край снова обрушатся заморозки
МЧС объявило экстренное предупреждение — холод продержится до 26 апреля
23 апреля ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра и заморозках на территории региона. По данным синоптиков, во второй половине ночи и утром 25 апреля в юго-восточных предгорных районах Кубани, а ночью и утром 26 апреля уже по всему краю ожидаются заморозки до –3 °C — это относится к категории опасных явлений.
Помимо заморозков, по восточной половине Азовского моря ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с, с усилением вечером до 22–27 м/с. Также в Таганрогском заливе местами возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.
По данным Краснодарского ЦГМС, повезет только черноморскому побережью — участку от Анапы до Магри, а также Сочи и федеральной территории Сириус: там температура останется плюсовой.
Напомним, что апрель 2026 года на Кубани выдался аномально холодным. Первая волна непогоды ударила еще в начале месяца: в ночь на 7 апреля в Краснодаре, где накануне было почти 20 °C, пошел снег, а ночные заморозки до –3 °C угрожали озимым культурам и магнолиям. Затем заморозки продлили до 16–17 апреля — в отдельных районах столбик термометра опускался до –4 °C. С 21 по 24 апреля ситуация повторилась.
