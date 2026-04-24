До –3 °C в конце апреля. На Краснодарский край снова обрушатся заморозки

23 апреля ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра и заморозках на территории региона. По данным синоптиков, во второй половине ночи и утром 25 апреля в юго-восточных предгорных районах Кубани, а ночью и утром 26 апреля уже по всему краю ожидаются заморозки до –3 °C — это относится к категории опасных явлений.

Помимо заморозков, по восточной половине Азовского моря ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с, с усилением вечером до 22–27 м/с. Также в Таганрогском заливе местами возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

По данным Краснодарского ЦГМС, повезет только черноморскому побережью — участку от Анапы до Магри, а также Сочи и федеральной территории Сириус: там температура останется плюсовой.