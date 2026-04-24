До –3 °C в конце апреля. На Краснодарский край снова обрушатся заморозки

  • Смерч © фото Tulen Travel, unsplash.com
МЧС объявило экстренное предупреждение — холод продержится до 26 апреля

23 апреля ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра и заморозках на территории региона. По данным синоптиков, во второй половине ночи и утром 25 апреля в юго-восточных предгорных районах Кубани, а ночью и утром 26 апреля уже по всему краю ожидаются заморозки до –3 °C — это относится к категории опасных явлений.

Помимо заморозков, по восточной половине Азовского моря ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с, с усилением вечером до 22–27 м/с. Также в Таганрогском заливе местами возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

По данным Краснодарского ЦГМС, повезет только черноморскому побережью — участку от Анапы до Магри, а также Сочи и федеральной территории Сириус: там температура останется плюсовой.

Читайте также:

Напомним, что апрель 2026 года на Кубани выдался аномально холодным. Первая волна непогоды ударила еще в начале месяца: в ночь на 7 апреля в Краснодаре, где накануне было почти 20 °C, пошел снег, а ночные заморозки до –3 °C угрожали озимым культурам и магнолиям. Затем заморозки продлили до 16–17 апреля — в отдельных районах столбик термометра опускался до –4 °C. С 21 по 24 апреля ситуация повторилась.

Как писали Юга.ру, лето в Краснодарском крае также начнется с погодных аномалий.

В Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода
В Новороссийске арестовали танкер за разлив нефти в Черное море. Ущерб оценивается в 40 млн рублей
В Кореновском районе осудят подрядчиков за хищение 27 млн рублей при ремонте школы
Паводок в Туапсе прорвал ограждения: нефть из реки попала в море
Кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа. В ролике чиновник говорит, что видео нефтяного дождя создано ИИ
В Ростове уничтожат в 2,5 раза больше уникальных мозаик, чем планировали раньше. Активисты недовольны

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

