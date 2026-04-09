Аграрии опасаются за озимые и сахарную свеклу — чиновники говорят, что промерзания почвы нет

Краснодарский край переживает резкую погодную аномалию. Вечером 7 апреля жители краевой столицы с удивлением наблюдали за крупными хлопьями снега — днем в городе было +12 °С. Всего за сутки до этого, 6 апреля, термометры показывали +20 °С, в городе цвели магнолии и тюльпаны. В ночь с 8 на 9 апреля в Краснодаре было +1 °С.

Краевое МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с тем, что в период до 11 апреля в регионе, по прогнозам краснодарского ЦГМС, ожидаются дожди и ночные заморозки до −3 °С. Из-за осадков городские службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности для устранения возможных подтоплений.

Больше всего похолодание беспокоит аграриев. По словам руководителя направления «Растениеводство» агрокомплекса «Лабинский» Владимира Курбатова, заморозки способны серьезно повредить озимые культуры (пшеницу и ячмень), а если холода задержатся — пострадают и первые всходы сахарной свеклы. Посевы находятся на стадии прорастания, и даже кратковременный мороз для них губителен.