Заморозки до –4 °С и риск гибели урожая. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
Опасная погода продержится в регионе до утра 17 апреля — аграриев предупредили о риске потери цветков и завязей плодовых культур
15 апреля в МЧС России по Краснодарскому краю продлили экстренное предупреждение о заморозках в регионе. По данным краевого гидрометцентра, ночью с 16 на 17 апреля в отдельных районах Кубани по-прежнему возможны заморозки до –4 °С — это относится к категории опасных явлений.
МЧС Краснодарского края предупреждает, что заморозки на поверхности почвы повышают риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений. Аграриев и дачников призывают укрывать посадки пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой, а также использовать гофрированную бумагу и соломенные маты. Жителям края приходят СМС-оповещения.
При этом в Краснодаре с 15 апреля началось потепление: циклон, принесший на Кубань ливни, град и штормовой ветер до 20 м/с, постепенно отступает. Уже в пятницу, 17 апреля, в краевой столице ожидается солнце и 20 °C. Но в ряде муниципалитетов холод задержится: в Анапе мэрия продлила отопительный сезон до 24 апреля, сославшись на то, что комфортная температура еще не установилась и ночи остаются прохладными.
Краснодаре завершился отопительный сезон:
Напомним, что волна холодов накрыла Кубань еще в начале апреля. В ночь на 7 апреля в Краснодаре, где накануне воздух прогревался почти до 20 °C, внезапно пошел снег, и резкое похолодание сопровождалось штормовым ветром до 18 м/с. Уже на следующий день аграрии забили тревогу: ночные заморозки до –3 °С, накрывшие магнолии и всходы пшеницы, угрожали озимым культурам и первым посевам сахарной свеклы.
В пасхальные выходные 11 и 12 апреля над регионом снова бушевал циклон: в предгорьях Кубани шел мокрый снег, а по побережью местами прошли грозы с градом. Рабочая неделя в крае также началась с дождей и прохладной погоды — и именно тогда МЧС объявило очередное экстренное предупреждение, которое теперь продлили на еще один день.
Как писали Юга.ру, 14 апреля в Сочи непогода парализовала федеральную трассу.