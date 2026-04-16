15 апреля в МЧС России по Краснодарскому краю продлили экстренное предупреждение о заморозках в регионе. По данным краевого гидрометцентра, ночью с 16 на 17 апреля в отдельных районах Кубани по-прежнему возможны заморозки до –4 °С — это относится к категории опасных явлений.

МЧС Краснодарского края предупреждает, что заморозки на поверхности почвы повышают риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений. Аграриев и дачников призывают укрывать посадки пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой, а также использовать гофрированную бумагу и соломенные маты. Жителям края приходят СМС-оповещения.

При этом в Краснодаре с 15 апреля началось потепление: циклон, принесший на Кубань ливни, град и штормовой ветер до 20 м/с, постепенно отступает. Уже в пятницу, 17 апреля, в краевой столице ожидается солнце и 20 °C. Но в ряде муниципалитетов холод задержится: в Анапе мэрия продлила отопительный сезон до 24 апреля, сославшись на то, что комфортная температура еще не установилась и ночи остаются прохладными.