От сайтов авиакомпаний до сети бургерных. Минцифры снова дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
В России вновь расширили перечень ресурсов, доступных при отсутствии интернета
18 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Его формируют на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.
В перечень вошли сайты следующих ресурсов:
- «Итоги года с Владимиром Путиным»;
- Совет Федерации;
- МВД;
- МЧС;
- «Движение первых»;
- «Аэрофлот» и «Победа»;
- «Объясняем РФ»;
- «Россети»;
- «Росатом Сеть зарядных станций»;
- оператор связи «Мотив»;
- Московская биржа;
- портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
- сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
- сеть «Вкусно — и точка»;
- «Деловые линии»;
- СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»;
- онлайн-кинотеатр «Иви»;
- супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».
В поисках стабильного сигнала:
Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».
На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко».
Как писали Юга.ру, в Новороссийске запустили приложение, работающее без интернета. Оно объединяет карту укрытий, оповещения и памятки.