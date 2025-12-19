От сайтов авиакомпаний до сети бургерных. Минцифры снова дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В России вновь расширили перечень ресурсов, доступных при отсутствии интернета

18 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Его формируют на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

В перечень вошли сайты следующих ресурсов:

  • «Итоги года с Владимиром Путиным»;
  • Совет Федерации;
  • МВД;
  • МЧС;
  • «Движение первых»;
  • «Аэрофлот» и «Победа»;
  • «Объясняем РФ»;
  • «Россети»;
  • «Росатом Сеть зарядных станций»;
  • оператор связи «Мотив»;
  • Московская биржа;
  • портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
  • сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
  • сеть «Вкусно — и точка»;
  • «Деловые линии»;
  • СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»;
  • онлайн-кинотеатр «Иви»;
  • супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

В поисках стабильного сигнала:

Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим».

На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко».

Как писали Юга.ру, в Новороссийске запустили приложение, работающее без интернета. Оно объединяет карту укрытий, оповещения и памятки.

