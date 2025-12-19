От сайтов авиакомпаний до сети бургерных. Минцифры снова дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

В России вновь расширили перечень ресурсов, доступных при отсутствии интернета

18 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. Его формируют на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. В перечень вошли сайты следующих ресурсов: «Итоги года с Владимиром Путиным»;

Совет Федерации;

МВД;

МЧС;

«Движение первых»;

«Аэрофлот» и «Победа»;

«Объясняем РФ»;

«Россети»;

«Росатом Сеть зарядных станций»;

оператор связи «Мотив»;

Московская биржа;

портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;

сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;

сеть «Вкусно — и точка»;

«Деловые линии»;

СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»;

онлайн-кинотеатр «Иви»;

супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

В поисках стабильного сигнала: Россияне массово меняют операторов из-за сбоев связи при атаках БПЛА

Напомним, на первом этапе в «белый список» вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором — сайты государственных органов, Почты России, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», некоторых СМИ, РЖД, навигатора 2ГИС, такси «Максим». На третьем этапе список дополнили социально значимыми сервисами ряда регионов и сайтами администраций некоторых субъектов РФ. Также в него вошли «Известия», ТАСС, «Домклик», «Окко».