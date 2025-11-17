От почты до такси и погоды. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото benzoix, ru.freepik.com
    © Фото benzoix, ru.freepik.com

В России расширили перечень ресурсов, доступных при отключении интернета

14 ноября пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. На первом этапе в него вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи.

На втором этапе список пополнился следующими ресурсами:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • Почта России;
  • Альфа-Банк;
  • государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: «Комсомольская правда», «РИА Новости», «РБК», «Газета», «Лента», Rambler;
  • РЖД и туристический портал «Туту»;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

«Нет ни одного положительного коммента»:

В ведомстве заявили, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки.

Ранее власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список». В перечень, отправленный департаментом информации и связи региона, вошли портал государственных услуг и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Кубани.

Жители Краснодарского края с лета сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Власти заявляют, что связь глушат из-за атак беспилотников.

Как писали Юга.ру, 14 ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список».

Интернет Краснодар Мобильная связь Связь

Новости

От почты до такси и погоды. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
Потепление и сильный ветер. Узнали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале недели
«Телепорт в Японию». В краснодарском инклюзивном пространстве пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца
Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект
В Новороссийске пройдут учения по отражению беспилотников. Запрещено плавание на судах, сап-досках и гидроциклах
В Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении от ответственности операторов при отключении мобильного интернета

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Сегодня, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
«До конца СВО»
14 ноября, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте