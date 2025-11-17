От почты до такси и погоды. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета

В России расширили перечень ресурсов, доступных при отключении интернета

14 ноября пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщила, что ведомство расширило так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета. На первом этапе в него вошли некоторые соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. На втором этапе список пополнился следующими ресурсами: сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

Почта России;

Альфа-Банк;

государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

СМИ: «Комсомольская правда», «РИА Новости», «РБК», «Газета», «Лента», Rambler;

РЖД и туристический портал «Туту»;

навигатор 2ГИС;

такси «Максим»;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

В ведомстве заявили, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки. Ранее власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список». В перечень, отправленный департаментом информации и связи региона, вошли портал государственных услуг и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Кубани. Жители Краснодарского края с лета сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Власти заявляют, что связь глушат из-за атак беспилотников.