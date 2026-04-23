В Ростовской области «беседы по безопасному интернету» прошли в школе №81 поселка Юловского. «Разобрали, что такое персональные данные, цифровой след, анонимность в сети, риски использования VPN. […] Интернет — это такое же общественное место, где наши поступки (фотографии, комментарии, видео) могут оказаться неприемлемыми и даже опасными», — сообщила 16 апреля официальная страница учебного заведения во «ВКонтакте».

22 апреля издание «Подъем» сообщило , что в российских школах начали проводить занятия, посвященные рискам использования VPN-сервисов. Тематические уроки прошли в образовательных учреждениях сразу нескольких регионов — в Иркутске, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Директор школы Виктория Харебина пояснила, что никаких указаний «сверху» школа не получала — решение организовать занятия приняли сами сотрудники по инициативе замдиректора по воспитательной работе.

«Дети нормально восприняли, слушали внимательно. Они все знают, что такое VPN. Сейчас, когда интернета нет, они все, скорее всего, им пользуются. А если и не пользуются, то слышали уж точно», — рассказала Харебина.

Напомним, что в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за VPN-трафик, а онлайн-платформам — закрыть доступ к сайтам для пользователей VPN. Тогда же Минцифры разослало компаниям методические рекомендации по выявлению VPN на устройствах. В документе само ведомство признавало, что задача «непростая». Позже стало известно, что операторы связи не успевают выполнить требования к установленному сроку.

Проблемы с VPN затронули и туристов. Российские путешественники за рубежом испытывают трудности с доступом к банковским приложениям, маркетплейсам и билетным сервисам из-за того, что их иностранный трафик идентифицируется как VPN.

Ранее в Госдуме заявляли, что в 2026 году в России не будут блокировать VPN. В январе стало известно, что Роскомнадзор потратит 2,27 млрд рублей на систему фильтрации трафика с использованием искусственного интеллекта для более эффективной блокировки VPN-сервисов. Вместе с этим администрации регионов России в начале апреля суммарно открыли тендеры на VPN-сервисы общей стоимостью около 300 млн рублей.