Минцифры разослало компаниям инструкцию, как вычислять VPN на телефонах
В России компании заставят блокировать пользователей с VPN
5 апреля РБК сообщил, что Министерство цифрового развития разослало крупнейшим интернет-компаниям методические рекомендации о том, как выявлять VPN-сервисы на устройствах пользователей. Документ оказался в распоряжении редакции.
В этой методичке Минцифры признает, что проверка VPN — задача непростая, особенно на некоторых устройствах. Тем не менее ведомство предлагает компаниям в первую очередь обращать внимание на мобильные телефоны на операционной системе iOS и Android.
Компании должны будут проверять, включен ли VPN на устройствах пользователей, в три этапа:
- определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов;
- проверять использование средств обхода блокировок на устройстве с собственного приложения (если оно установлено на том же устройстве);
- проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и других).
«Белые списки» — это ужасно»:
В методичке говорится, что проверка VPN на iPhone через собственное приложение компании сильно затруднена. Все из-за особенности операционной системы iOS. В ней все сторонние приложения работают в изолированном режиме. Они не имеют доступа к данным из других приложений и не могут «заглянуть» в настройки телефона, чтобы узнать, включен ли VPN.
На Android работают специальные системные инструменты — ConnectivityManager и NetworkCapabilities. С их помощью приложение компании может запросить параметры активной сети и точно определить, идет ли трафик через VPN.
