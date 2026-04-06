Минцифры разослало компаниям инструкцию, как вычислять VPN на телефонах

  © Фото freepik, ru.freepik.com
5 апреля РБК сообщил, что Министерство цифрового развития разослало крупнейшим интернет-компаниям методические рекомендации о том, как выявлять VPN-сервисы на устройствах пользователей. Документ оказался в распоряжении редакции.

В этой методичке Минцифры признает, что проверка VPN — задача непростая, особенно на некоторых устройствах. Тем не менее ведомство предлагает компаниям в первую очередь обращать внимание на мобильные телефоны на операционной системе iOS и Android.

Компании должны будут проверять, включен ли VPN на устройствах пользователей, в три этапа:

  • определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов;
  • проверять использование средств обхода блокировок на устройстве с собственного приложения (если оно установлено на том же устройстве);
  • проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и других).

«Белые списки» — это ужасно»:

В методичке говорится, что проверка VPN на iPhone через собственное приложение компании сильно затруднена. Все из-за особенности операционной системы iOS. В ней все сторонние приложения работают в изолированном режиме. Они не имеют доступа к данным из других приложений и не могут «заглянуть» в настройки телефона, чтобы узнать, включен ли VPN.

На Android работают специальные системные инструменты — ConnectivityManager и NetworkCapabilities. С их помощью приложение компании может запросить параметры активной сети и точно определить, идет ли трафик через VPN. 

