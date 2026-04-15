Блокируют и закупают. Чиновники Краснодарского края планируют потратить более 1,5 млн рублей на VPN
Услуги приобретают сразу несколько подведомственных краевой администрации структур — от управления ГО и ЧС до Минобрнауки
По данным портала госзакупок на 14 апреля 2026 года, различные министерства и государственные учреждения Краснодарского края планируют потратить более 1,5 млн рублей на услуги по предоставлению каналов доступа к виртуальным частным сетям (VPN), выяснили журналисты 93.RU.
Среди заказчиков — управление по обеспечению пожарной безопасности, ликвидации и предупреждению ЧС (417,7 тыс. рублей), ГКУ «Интеллектуальные технологии Кубани» (185,7 тыс. рублей), краевое Министерство образования и науки (320 тыс. рублей), Туапсинская центральная районная больница № 1 (569,7 тыс. рублей) и филиал Краснодарского водохранилища (92,3 тыс. рублей). При этом в техзаданиях указаны разные требования к пропускной способности каналов — от 20 до 1000 Мбит/с.
Суммы текущих контрактов скромны по сравнению с прошлогодними. В 2025 году одна только краевая дирекция госзакупок оплатила 6,8 млн рублей за предоставление VPN для министерства ГО и ЧС, а управление закупок мэрии Краснодара выделило 7,9 млн рублей для единой диспетчерской службы. Еще 38 млн рублей ушло на услуги связи для органов госвласти Краснодарского края через ГКУ «Цифровая Кубань».
Кубанские закупки — часть общероссийского тренда. По данным телеграм-канала Shot, администрации регионов России суммарно открыли тендеры на VPN-сервисы общей стоимостью около 300 млн рублей. Безусловным лидером стала Тюменская область — 198 млн рублей, за ней следуют Мурманская (19,5 млн) и Саратовская (13,9 млн) области.
Напомним, что государство одновременно тратит деньги и на закупку VPN, и на борьбу с ним. В рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» на модернизацию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), с помощью которых Роскомнадзор блокирует интернет-ресурсы и VPN-сервисы, предусмотрено 83,7 млрд рублей на пять лет — с 2025 по 2030 год.
Также в 2026 году Роскомнадзор планирует потратить еще 2,27 млрд рублей на создание системы фильтрации трафика с помощью искусственного интеллекта — она позволит эффективнее выявлять и блокировать VPN-сервисы.
