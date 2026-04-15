Услуги приобретают сразу несколько подведомственных краевой администрации структур — от управления ГО и ЧС до Минобрнауки

По данным портала госзакупок на 14 апреля 2026 года, различные министерства и государственные учреждения Краснодарского края планируют потратить более 1,5 млн рублей на услуги по предоставлению каналов доступа к виртуальным частным сетям (VPN), выяснили журналисты 93.RU.

Среди заказчиков — управление по обеспечению пожарной безопасности, ликвидации и предупреждению ЧС (417,7 тыс. рублей), ГКУ «Интеллектуальные технологии Кубани» (185,7 тыс. рублей), краевое Министерство образования и науки (320 тыс. рублей), Туапсинская центральная районная больница № 1 (569,7 тыс. рублей) и филиал Краснодарского водохранилища (92,3 тыс. рублей). При этом в техзаданиях указаны разные требования к пропускной способности каналов — от 20 до 1000 Мбит/с.

Суммы текущих контрактов скромны по сравнению с прошлогодними. В 2025 году одна только краевая дирекция госзакупок оплатила 6,8 млн рублей за предоставление VPN для министерства ГО и ЧС, а управление закупок мэрии Краснодара выделило 7,9 млн рублей для единой диспетчерской службы. Еще 38 млн рублей ушло на услуги связи для органов госвласти Краснодарского края через ГКУ «Цифровая Кубань».