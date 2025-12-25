«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В 2026 году власти не планируют блокировать сервисы VPN в России, однако россиянам с ними нужно быть «осторожнее»

24 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил РБК, что в 2026 году власти не будут ограничивать работу VPN-сервисов на территории России.

По словам Боярского, «это технология, которую не обуздать», поэтому сервисы не будут блокировать. При этом он подчеркнул, что существуют и опасные VPN, с которыми россиянам необходимо быть «внимательными и осторожными». Чиновник заявил, что власти тратят ресурсы на блокировку запрещенных сервисов и данных «не просто так», а для противодействия экстремизму. 

«Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.

Читайте также:

Также Боярский добавил, что власти борются за то, чтобы «люди не привыкали жить с VPN постоянно».

Отметим, по данным на октябрь 2025 года, в России заблокировали 258 VPN-сервисов, а за весь 2024 год — 197. Таким образом, разница составила 31%. 

Помимо этого, в сентябре приняли закон, который предусматривает административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. Несмотря на то, что использование сервисов не запрещено, публикация инструкции по настройке обхода блокировок является преступлением. 

Как писали Юга.ру, в России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой мессенджера.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Госдума РФ Закон Интернет Мобильная связь Связь Технологии Экстремизм

Новости

«В квартире — как на улице». Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без отопления в мороз после пожара на котельной
«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году
«Мертвые души» на почте. В Ростовской области начальника цеха по обработке отправлений осудили за мошенничество на 5 млн рублей
В Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке
В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма
В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью

Лента новостей

Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Вчера, 12:37 Реклама
Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Более четырех тысяч гостей посетили новогодние гуляния в микрорайонах ИНСИТИ
«Детективы на кухне»
Сегодня, 11:07
«Детективы на кухне»
Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
Вчера, 16:21
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
В этом году полуостров принял отдыхающих из Анапы

Реклама на сайте