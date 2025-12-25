«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году

В 2026 году власти не планируют блокировать сервисы VPN в России, однако россиянам с ними нужно быть «осторожнее»

24 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил РБК, что в 2026 году власти не будут ограничивать работу VPN-сервисов на территории России.

По словам Боярского, «это технология, которую не обуздать», поэтому сервисы не будут блокировать. При этом он подчеркнул, что существуют и опасные VPN, с которыми россиянам необходимо быть «внимательными и осторожными». Чиновник заявил, что власти тратят ресурсы на блокировку запрещенных сервисов и данных «не просто так», а для противодействия экстремизму.

«Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.