«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году
В 2026 году власти не планируют блокировать сервисы VPN в России, однако россиянам с ними нужно быть «осторожнее»
24 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил РБК, что в 2026 году власти не будут ограничивать работу VPN-сервисов на территории России.
По словам Боярского, «это технология, которую не обуздать», поэтому сервисы не будут блокировать. При этом он подчеркнул, что существуют и опасные VPN, с которыми россиянам необходимо быть «внимательными и осторожными». Чиновник заявил, что власти тратят ресурсы на блокировку запрещенных сервисов и данных «не просто так», а для противодействия экстремизму.
«Если жить с включенным VPN, то можно зайти в такие уголки интернета, в которые лучше не попадать, особенно подросткам», — добавил он.
Также Боярский добавил, что власти борются за то, чтобы «люди не привыкали жить с VPN постоянно».
Отметим, по данным на октябрь 2025 года, в России заблокировали 258 VPN-сервисов, а за весь 2024 год — 197. Таким образом, разница составила 31%.
Помимо этого, в сентябре приняли закон, который предусматривает административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. Несмотря на то, что использование сервисов не запрещено, публикация инструкции по настройке обхода блокировок является преступлением.
