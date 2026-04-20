Минцифры Ростовской области впервые признало, что ради безопасности могут отключить вообще все — включая звонки и сервисы, которые до сих пор работали при любых ограничениях

18 апреля портал 161.ru сообщил, что жители нескольких районов Ростова-на-Дону пожаловались на исчезновение не только мобильного интернета, но и голосовой связи. В региональном министерстве цифрового развития журналистам подтвердили: перебои связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей». Принципиально новым стало признание ведомства о том, что власти допускают полное отключение услуг связи, включая сервисы из «белых списков». До сих пор при ограничении мобильного интернета некоторые сервисы и сайты продолжали работать. Теперь чиновники дают понять, что этот минимум больше не гарантирован. В Минцифры уточнили, что ограничения будут сняты «при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области», но не уточнили ни сроков, ни критериев.

Напомним, что жителей юга России отключения мобильного интернета затрагивают с весны 2025 года. Уже в июне 2025 года в России зафиксировали 655 интернет-шатдаунов. Официальные объяснения происходящего, как правило, сводятся к «техническим мероприятиям по обеспечению безопасности». Власти связывают отключения с необходимостью защиты от атак беспилотников. Между тем полное отключение связи порождает новые риски, о которых Юга.ру рассказывали в отдельном материале: в такие моменты невозможно не только зайти в мессенджеры, но и позвонить близким, в скорую, полицию или пожарную службу. Терминалы в магазинах перестают принимать карты, транспортные сервисы впадают в ступор, а «умные» домофоны и IP-камеры теряют функциональность. В декабре 2025 года Минцифры России анонсировало создание базы уникальных IMEI-номеров устройств, чтобы отличать абонентов от БПЛА и снижать масштаб блокировок. В феврале 2026 года Госдума приняла законопроект, который освобождает операторов связи от ответственности за отключения по требованию ФСБ. Его авторы заявили, что реализация «не повлечет негативных социально-экономических последствий».