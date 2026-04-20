Ради безопасности. Власти Ростова-на-Дону допустили полное отключение связи — не будут работать даже «белые списки»

  © Фото karlyukav, freepik.com
Минцифры Ростовской области впервые признало, что ради безопасности могут отключить вообще все — включая звонки и сервисы, которые до сих пор работали при любых ограничениях

18 апреля портал 161.ru сообщил, что жители нескольких районов Ростова-на-Дону пожаловались на исчезновение не только мобильного интернета, но и голосовой связи. В региональном министерстве цифрового развития журналистам подтвердили: перебои связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей».

Принципиально новым стало признание ведомства о том, что власти допускают полное отключение услуг связи, включая сервисы из «белых списков». До сих пор при ограничении мобильного интернета некоторые сервисы и сайты продолжали работать. Теперь чиновники дают понять, что этот минимум больше не гарантирован. В Минцифры уточнили, что ограничения будут сняты «при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области», но не уточнили ни сроков, ни критериев.

«До конца СВО»

Напомним, что жителей юга России отключения мобильного интернета затрагивают с весны 2025 года. Уже в июне 2025 года в России зафиксировали 655 интернет-шатдаунов. Официальные объяснения происходящего, как правило, сводятся к «техническим мероприятиям по обеспечению безопасности». Власти связывают отключения с необходимостью защиты от атак беспилотников.

Между тем полное отключение связи порождает новые риски, о которых Юга.ру рассказывали в отдельном материале: в такие моменты невозможно не только зайти в мессенджеры, но и позвонить близким, в скорую, полицию или пожарную службу. Терминалы в магазинах перестают принимать карты, транспортные сервисы впадают в ступор, а «умные» домофоны и IP-камеры теряют функциональность.

В декабре 2025 года Минцифры России анонсировало создание базы уникальных IMEI-номеров устройств, чтобы отличать абонентов от БПЛА и снижать масштаб блокировок. В феврале 2026 года Госдума приняла законопроект, который освобождает операторов связи от ответственности за отключения по требованию ФСБ. Его авторы заявили, что реализация «не повлечет негативных социально-экономических последствий».

Как писали Юга.ру, в Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, жаловались на отсутствие связи и мобильного интернета.

