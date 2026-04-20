В ростовском цирке тигр выбежал с арены в зрительные ряды. Никто не пострадал, возбуждено уголовное дело

В Ростове тигр перепрыгнул ограждение и выбежал к людям. Животное поймали, Следком возбудил уголовное дело

19 апреля «Ростов Медиа» на своей странице в Instagram* опубликовало видео из цирка в Ростове-на-Дону, в котором тигр выпрыгнул из манежа к зрителям в зал. Известно, что инцидент произошел на шоу династии Довгалюк на проспекте Нагибина. В ролике видно, как во время выступления упала защитная сетка между зрительным залом и ареной, где находились артисты и три тигра. Тогда один из хищников перепрыгнул ограждение. «Паника началась мгновенно. Дети — в слезы, взрослые — к выходу», — написали под публикацией авторы.

Засоряют город рекламными листовками и жестоко обращаются с животными: Краснодарцы жалуются на передвижные цирки

Одна из посетительниц шоу рассказала, что в первые минуты зрителей просили успокоиться и не вставать с мест, чтобы не напугать животное. Однако позднее началась эвакуация. «Решили сегодня впервые сводить детей в цирк с животными. Я сначала подумала, что это часть шоу… Пока тигр не оказался у нашего ряда. Это было незабываемое ощущение, когда он прыгал по людям, по рядам. Это был первый и последний раз, когда я ходила в цирк», — рассказала одна из зрительниц. Позднее в сообществе опубликовали еще один ролик, в котором видно, как тигр ходит по зрительным рядам, а артист пытается его поймать. При этом многие посетители оставалась на своих местах или пряталась под сиденья. Известно, что никто из зрителей не пострадал.

Альпаки среди выхлопов и асфальта: Нужен ли Краснодару зоопарк на парковке ТРЦ

Когда животное вышло на улицу и спряталось под фурой, его удалось выманить мясом и поймать за ошейник. После поимки хищника зрителям разрешили вернуться и забрать свои вещи. Один из посетителей рассказал, что организаторы пообещали всем вернуть деньги за билеты. 20 апреля пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области сообщила, что организована процессуальная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Как писали Юга.ру, 13 апреля стало известно, что краснодарский цирк могут отдать в федеральную собственность. Реконструкция так и не началась.