Краснодар и Сочи вошли в пятерку городов России с самыми высокими доходами

20 апреля «РИА Новости» сообщило, что Краснодар и Сочи вошли в пятерку российских городов с самым высоким уровнем душевого дохода по итогам первого квартала 2026 года. Издание ссылается на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова. По оценкам ученых, среднемесячный душевой доход в Сочи составил 75 тыс. рублей, в Краснодаре — 74 тыс. рублей. Оба города расположились сразу после Москвы (96 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (94 тыс. рублей) и Екатеринбурга (81 тыс. рублей). В доходах учитывались зарплата, поступления от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.

Юг России лидирует и по темпам роста доходов. Первое место в рейтинге занял Батайск — город-спутник Ростова-на-Дону — с показателем 36% по сравнению с первым кварталом 2025 года. В тройке также Евпатория (30%) и Севастополь (27%). При этом лишь два города из всей выборки показали сокращение доходов — Северск (Томская область) и Прокопьевск (Кемеровская область). Для Краснодара и Сочи попадание в топ-5 подтверждает устойчивый тренд. В первом квартале 2024 года Краснодар занимал четвертое место по доходам среди городов от 500 тысяч жителей с показателем 50,6 тыс. рублей. За два года, по оценкам ученых, душевой доход вырос почти в 1,5 раза. Напомним, что осенью 2025 года Краснодарский край занял 65 место в рейтинге по зарплатам. Для оценки покупательной способности эксперты «РИА Новости» рассчитывали отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. В исследовании использовались официальные данные Росстата. .