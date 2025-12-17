Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений

Минцифры России планируют создать базу уникальных номеров, чтобы сохранить мобильный интернет

17 декабря замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил «Интерфакс», что в 2026 году ведомство планирует создать базу уникальных номеров — IMEI. По его словам, это поможет улучшить ситуацию с отключением мобильного интернета в период атак БПЛА. 

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный 15-значный номер каждого мобильного устройства, (смартфона, планшета, часов, модема), идентифицирующий аппарат, но не сим-карту или владельца.

Ведомство хочет вести учет номеров IMEI, который есть у каждого телефона. Как объяснил Угнивенко, эту базу можно привязать к конкретным мобильным номерам, чтобы идентифицировать каждого пользователя.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и будем надеяться, что слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — рассказал представитель ведомства.

Напомним, что сейчас при отключениях мобильного интернета в РФ начинают работать так называемые белые списки сайтов, формируемые Минцифры. Также в России ввели «режим охлаждения» для доступа к связи после зарубежных поездок.

Как писали Юга.ру, в России введут запрет на звонки из недружественных стран.

