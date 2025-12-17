Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений

Ведомство хочет вести учет номеров IMEI, который есть у каждого телефона. Как объяснил Угнивенко, эту базу можно привязать к конкретным мобильным номерам, чтобы идентифицировать каждого пользователя.



«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и будем надеяться, что слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — рассказал представитель ведомства.



Напомним, что сейчас при отключениях мобильного интернета в РФ начинают работать так называемые белые списки сайтов, формируемые Минцифры. Также в России ввели «режим охлаждения» для доступа к связи после зарубежных поездок.