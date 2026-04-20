Из Москвы запустят автобусные туры в Анапу и Геленджик. Сколько будут стоить путевки?

Автобусы будут курсировать между столицей и курортами Черного моря с июня до середины сентября

20 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что крупный агент открыл продажу автобусных туров на курорты Краснодарского края — в Анапу и Геленджик. Поездка на двоих в июне в двухзвездочный отель на неделю обойдется от 67 тыс. рублей. В эту стоимость включены проезд, проживание и даже питание по системе «все включено».

Поездки запланированы с 11 июня по 17 сентября. Автобусы отправляются исключительно из Москвы. Однако можно подсесть в Воронеже и Ростове-на-Дону.