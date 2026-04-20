Из Москвы запустят автобусные туры в Анапу и Геленджик. Сколько будут стоить путевки?
Автобусы будут курсировать между столицей и курортами Черного моря с июня до середины сентября
20 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что крупный агент открыл продажу автобусных туров на курорты Краснодарского края — в Анапу и Геленджик. Поездка на двоих в июне в двухзвездочный отель на неделю обойдется от 67 тыс. рублей. В эту стоимость включены проезд, проживание и даже питание по системе «все включено».
Поездки запланированы с 11 июня по 17 сентября. Автобусы отправляются исключительно из Москвы. Однако можно подсесть в Воронеже и Ростове-на-Дону.
Море в мазуте, туристы — в горах:
В АТОР уточнили, что время в пути из Москвы до Анапы составит от 20 до 24 часов, до Геленджика — немного дольше. При этом автобус не развозит туристов непосредственно по отелям, добираться до места размещения пассажирам придется самостоятельно.
В ассоциации добавили, что автобусные туры к Черному морю в основном выбирают для поездок в отели среднего уровня. Спрос пока держится на уровне прошлого года, однако в компании рассчитывают на рост продаж на 20-25%. Глубина бронирования в этом сезоне составляет около месяца.
Как писали Юга.ру, Анапа впервые обошла Сочи по бронированиям на майские праздники.