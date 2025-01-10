В Краснодаре выявили нецелевые траты при строительстве трамвайной ветки на Московской. Проект стоил более 900 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Нарушения касаются участка трамвайных путей от улицы Солнечной до Петра Метальникова

25 декабря контрольно-счетная палата региона сообщила, что нашла нарушения при строительстве трамвайной линии по улице Московской в Краснодаре. Речь идет об участке от улицы Солнечной до Петра Метальникова.

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре:

В ведомстве зафиксировали «нецелевое использования бюджетных средств» и несоблюдение закона в области госзакупок — при приеме и оплате работ были отклонения от условий контрактов.

Контрольно-счетная палата заявила и о других выявленных нарушениях и недостатках, но не уточнила, о чем речь.

По итогам проверки ведомство направило четыре представления с требованием принять меры по устранению нарушений. О случившемся рассказали председателю ЗСК, губернатору, прокуратуре и МВД.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре движение по трамвайной ветке на улице Московской запустили в конце марта 2022 года. Ее возводили больше года. Линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Стоимость контракта с подрядчиком составляла почти миллиард рублей.

Наш материал о рейсе по первой построенной за 20 лет новой трамвайной линии в Краснодаре можно прочитать здесь.

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