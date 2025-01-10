В Краснодаре выявили нецелевые траты при строительстве трамвайной ветки на Московской. Проект стоил более 900 млн рублей

25 декабря контрольно-счетная палата региона сообщила , что нашла нарушения при строительстве трамвайной линии по улице Московской в Краснодаре. Речь идет об участке от улицы Солнечной до Петра Метальникова.

В ведомстве зафиксировали «нецелевое использования бюджетных средств» и несоблюдение закона в области госзакупок — при приеме и оплате работ были отклонения от условий контрактов.



Контрольно-счетная палата заявила и о других выявленных нарушениях и недостатках, но не уточнила, о чем речь.

По итогам проверки ведомство направило четыре представления с требованием принять меры по устранению нарушений. О случившемся рассказали председателю ЗСК, губернатору, прокуратуре и МВД.