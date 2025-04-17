В Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт улицы Есенина. За два года ее попробуют превратить в «современную автомагистраль»

Власти Краснодара рассказали, как планируют благоустроить главную улицу Музыкального района

17 апреля администрация Краснодара сообщила, что на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне стартует первый этап реконструкции. Сейчас улицу расчищают и готовят к ремонту.



«Убираем поросль, сухостой, будем пересаживать здоровые растения и переносить контейнерные площадки, также департамент транспорта приступил к грейдированию ряда улиц микрорайона», — рассказал глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих. В мэрии отметили, что после реконструкции Есенина «станет современной автомагистралью». Улицу обещают расширить до трех полос, сделать велодорожки, светофоры, ливневки и установить новое освещение.

Первый этап реконструкции планируют завершить в 2025 году. В планах привести в порядок шесть участков: от Солнечной до Гомельской, включая улицу Кухаренко от Есенина до Российской и улицу Шолохова. Второй этап начнется в 2026 году, а завершить его планируют в 2027-м. Планируется обновить участок улицы Есенина от Гомельской до Петра Метальникова.

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Напомним, что в программу развития дорог Краснодара с 2025 по 2035 годы вошли 30 объектов. Они обойдутся более чем в 80 млрд рублей. Реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне вошла в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.