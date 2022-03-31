В Краснодаре пустили первые трамваи по новой ветке на Московской

Напомним, строительство новой трамвайной ветки на улице Московской началось в январе 2021 года. Новая линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова. На отрезке четыре остановки: Жигулевская, Гомельская, Ахтарская и Петра Метальникова (ТЦ «Стрелка»).

Первый тестовый пассажирский вагон проехал по линии 29 декабря. А первый дизельный трамвай пустили 9 декабря. Юга.ру показывали этапы строительства ветки и даже сняли ее с высоты птичьего полета.

Рано утром 31 марта открылось движение трамваев по новой ветке. В 5:50 от остановки «улица Солнечная» отправился трамвай № 22. Всего на линии будет курсировать четыре маршрута: № 8, 15, 21 и 22. У трамвая № 5 конечной остановкой останется улица Солнечная.