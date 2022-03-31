В Краснодаре пустили первые трамваи по новой ветке на Московской

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Утром 31 марта в Краснодаре запустили движение трамваев на улице Московской

Напомним, строительство новой трамвайной ветки на улице Московской началось в январе 2021 года. Новая линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова. На отрезке четыре остановки: Жигулевская, Гомельская, Ахтарская и Петра Метальникова (ТЦ «Стрелка»).

Первый тестовый пассажирский вагон проехал по линии 29 декабря. А первый дизельный трамвай пустили 9 декабря. Юга.ру показывали этапы строительства ветки и даже сняли ее с высоты птичьего полета.

Рано утром 31 марта открылось движение трамваев по новой ветке. В 5:50 от остановки «улица Солнечная» отправился трамвай № 22. Всего на линии будет курсировать четыре маршрута: № 8, 15, 21 и 22. У трамвая № 5 конечной остановкой останется улица Солнечная.

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Из нововведений — две посадочные платформы. На одной будут останавливаться трамваи, которые следуют по улице Коммунаров, а на второй — по Садовой. Интервал между прибытием рейсов составит 10 минут.

Юга.ру готовят подробный репортаж.

Краснодар Трамвай

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В Краснодаре пустили первые трамваи по новой ветке на Московской
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