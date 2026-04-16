В реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна

«Там большая еще проблема в том, что нерегулярно вывозят вот эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы», — рассказал специалист.



13 апреля в реабилитационном центре «Жемчужная» сообщили Kub Mash, что из-за задержки спецтехники для вывоза токсичной воды в штабе погибли десять птиц — от химических ожогов и отравления. Работа волонтеров была парализована на 17 часов. В оперштабе инцидент объяснили логистическим сбоем, однако активисты опасаются повторения ситуации.



Пукалов добавил, что нынешний мазут отличается от того, который попал в море и на берег после крушения танкеров в декабре 2024 года, — сейчас птиц отмывать легче.



15 апреля эколог Георгий Каваносян написал в своем телеграм-канале, что одна из замазученных птиц доплыла до Сочи. На кадрах видно, как поганка пытается очистить оперение.

Напомним, что 11 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нефтяном пятне, которое движется в сторону Анапы. Уже к вечеру волонтеры рассказали о новых выбросах мазута на Витязевской косе и нашли сотни пострадавших и погибших птиц.



13 апреля экологи, проанализировавшие спутниковые снимки, заявили, что нефтяное пятно в Анапском заливе растянулось на 100 квадратных километров и дрейфует в сторону заповедника «Утриш». В море могло попасть более 300 тонн мазута. Днем 14 апреля ситуация обострилась — ветер разорвал пятно на части.



Эксперты считают, что нефть попала в акваторию при перекачке с одного танкера на другой. По версии оперштаба, разлив произошел после атаки БПЛА на судно.