В реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна
Сотни замазученных пернатых привезли в реабилитационный центр в Витязево
15 апреля директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в интервью ИС «Вести» сообщил, что в реабилитационном центре в селе Витязево находятся 800 птиц, которые пострадали от нового мазутного пятна в Черном море.
Он обратился к жителям Анапы с просьбой помочь в отмывке птиц. По его словам, в реабилитационном центре сейчас мало рабочих рук и требуется помощь волонтеров.
«Там большая еще проблема в том, что нерегулярно вывозят вот эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы», — рассказал специалист.
13 апреля в реабилитационном центре «Жемчужная» сообщили Kub Mash, что из-за задержки спецтехники для вывоза токсичной воды в штабе погибли десять птиц — от химических ожогов и отравления. Работа волонтеров была парализована на 17 часов. В оперштабе инцидент объяснили логистическим сбоем, однако активисты опасаются повторения ситуации.
Пукалов добавил, что нынешний мазут отличается от того, который попал в море и на берег после крушения танкеров в декабре 2024 года, — сейчас птиц отмывать легче.
15 апреля эколог Георгий Каваносян написал в своем телеграм-канале, что одна из замазученных птиц доплыла до Сочи. На кадрах видно, как поганка пытается очистить оперение.
Напомним, что 11 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нефтяном пятне, которое движется в сторону Анапы. Уже к вечеру волонтеры рассказали о новых выбросах мазута на Витязевской косе и нашли сотни пострадавших и погибших птиц.
13 апреля экологи, проанализировавшие спутниковые снимки, заявили, что нефтяное пятно в Анапском заливе растянулось на 100 квадратных километров и дрейфует в сторону заповедника «Утриш». В море могло попасть более 300 тонн мазута. Днем 14 апреля ситуация обострилась — ветер разорвал пятно на части.
Эксперты считают, что нефть попала в акваторию при перекачке с одного танкера на другой. По версии оперштаба, разлив произошел после атаки БПЛА на судно.
Как писали Юга.ру, 13 апреля Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным для отдыха. Однако экологи сомневаются в качестве песка.
