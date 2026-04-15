В Дагестане погиб 19-летний волонтер, разбиравший завалы после наводнения

13 апреля Минздрав Дагестана сообщил о гибели 19-летнего волонтера Артема Михрабова. Юноша скончался в реанимации махачкалинской больницы, так и не придя в сознание после тяжелейшей черепно-мозговой травмы.

Трагедия произошла на фоне масштабного стихийного бедствия: в апреле 2026 года из-за аномальных ливней в республике ввели режим ЧС федерального уровня. Вода прорвала дамбу, затопив улицы Махачкалы, Дербента и Каспийска, разрушив дома и инфраструктуру.

Артем, проживавший в селе Геджух, одним из первых отправился помогать жителям соседнего поселка Мамедкала. По данным платформы «Добро.рф», это был его первый опыт добровольческой деятельности. Во время поиска людей и спасения имущества юноша получил травму головы. Несмотря на экстренную доставку вертолетом в больницу, спасти его не удалось. Представители властей и волонтерских организаций обещают, что семья погибшего героя не останется один на один с бедой.