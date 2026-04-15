В Дагестане погиб 19-летний волонтер, разбиравший завалы после наводнения
Глава республики поручил оказать помощь семье погибшего
13 апреля Минздрав Дагестана сообщил о гибели 19-летнего волонтера Артема Михрабова. Юноша скончался в реанимации махачкалинской больницы, так и не придя в сознание после тяжелейшей черепно-мозговой травмы.
Трагедия произошла на фоне масштабного стихийного бедствия: в апреле 2026 года из-за аномальных ливней в республике ввели режим ЧС федерального уровня. Вода прорвала дамбу, затопив улицы Махачкалы, Дербента и Каспийска, разрушив дома и инфраструктуру.
Артем, проживавший в селе Геджух, одним из первых отправился помогать жителям соседнего поселка Мамедкала. По данным платформы «Добро.рф», это был его первый опыт добровольческой деятельности. Во время поиска людей и спасения имущества юноша получил травму головы. Несмотря на экстренную доставку вертолетом в больницу, спасти его не удалось. Представители властей и волонтерских организаций обещают, что семья погибшего героя не останется один на один с бедой.
Напомним, что весеннее наводнение 2026 года нанесло серьезный ущерб региону и соседней Чеченской Республике. От разгула стихии, уносившей с собой потоки грязи и постройки, по официальным данным пострадали более 6,2 тысячи человек, шесть из которых погибли. Общий материальный ущерб Дагестану и Чечне, по предварительной оценке полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, превысил 1 млрд рублей.
Ликвидация последствий катастрофы в Дагестане продолжается. Под водой остаются более 500 жилых домов. Более 540 человек (из которых 182 — дети) все еще живут в пунктах временного размещения.
Параллельно с восстановительными работами правоохранительные органы ведут расследование причин прорыва плотины. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела о халатности должностных лиц и нарушении правил безопасности.
