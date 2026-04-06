В Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, жалуются на отсутствие связи и мобильного интернета

Из-за проблем со связью в Дагестане затруднена координация волонтеров, которые помогают пострадавшим от наводнения

6 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Дагестане волонтеры не могут в полной мере помогать пострадавшим из-за проблем с мобильным интернетом.

Напомним, в ночь на 28 марта Дагестан подвергся сильнейшему за 100 лет наводнению. Под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Тогда спасатели эвакуировали 3,3 тыс. жителей региона.

6 апреля уровень воды в реках и других водоемах республики вновь поднялся. В девяти населенных пунктах затоплены 2 075 жилых домов, в пунктах временного размещения оказались более 700 человек, четыре человека погибли.

По словам местных жителей, из-за проблем со связью и ограничений в работе Telegram (основная коммуникация ведется в мессенджере) волонтерам второй день не удается координировать спасательные работы, связываться с людьми и уточнять, кому и какая помощь нужна.

Из-за этого осложняется поиск пропавших и разбор завалов. Также волонтеры и жители не могут оперативно узнать, какие дороги размыты и где отсутствует движение транспорта.