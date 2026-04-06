В Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, жалуются на отсутствие связи и мобильного интернета
Из-за проблем со связью в Дагестане затруднена координация волонтеров, которые помогают пострадавшим от наводнения
6 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Дагестане волонтеры не могут в полной мере помогать пострадавшим из-за проблем с мобильным интернетом.
Напомним, в ночь на 28 марта Дагестан подвергся сильнейшему за 100 лет наводнению. Под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Тогда спасатели эвакуировали 3,3 тыс. жителей региона.
6 апреля уровень воды в реках и других водоемах республики вновь поднялся. В девяти населенных пунктах затоплены 2 075 жилых домов, в пунктах временного размещения оказались более 700 человек, четыре человека погибли.
По словам местных жителей, из-за проблем со связью и ограничений в работе Telegram (основная коммуникация ведется в мессенджере) волонтерам второй день не удается координировать спасательные работы, связываться с людьми и уточнять, кому и какая помощь нужна.
Из-за этого осложняется поиск пропавших и разбор завалов. Также волонтеры и жители не могут оперативно узнать, какие дороги размыты и где отсутствует движение транспорта.
Одна из волонтерок рассказала, что утром 6 апреля пыталась на легковом автомобиле въехать в поселок Мамедкала, чтобы передать гуманитарную помощь, однако ее не пустили, так как проезд разрешен только для большегрузов. При этом о данном ограничении она не знала.
Отметим, что 5 апреля Минцифры Дагестана заявило, что в республике наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом из-за «неблагоприятных погодных условий».
О сложностях волонтерской работы также сообщили в благотворительном фонде «Инсан». В телеграм-канале организации заявили, что сейчас добровольцы эвакуируют людей, доставляют еду и воду, однако «масштаб катастрофы огромен», поэтому фонду требуется помощь.
Сообщество «Гражданский Щит Юг» также заявило, что волонтерам необходима поддержка. Требуются перчатки, средства индивидуальной защиты, дождевики, сапоги, мотопомпы и питьевая вода. Сбор организован в штабе «Дельфины» в поселке Волна в Темрюкском районе.
Пожертвования для волонтеров и пострадавших можно направить через фонд «Доктор Лиза», а также через филиал организации «Красный Крест» в Дагестане. Кроме того, желающие стать добровольцами могут заполнить заявку на сайте «Добро.рф».
Как писали Юга.ру, 3 апреля стало известно, что в Дагестане 43 тыс. жителей просят выплаты после наводнения. Власти отклонят половину заявок.