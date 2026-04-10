В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

Дагестан, Чечня

  • © Скриншот из телеграм-канала «Нетипичная Махачкала» https://t.me/official_atypical/43321
    © Скриншот из телеграм-канала «Нетипичная Махачкала» https://t.me/official_atypical/43321

Федеральный режим чрезвычайной ситуации ввели в Дагестане и Чеченской Республике, которые пострадали от наводнений

9 апреля пресс-служба администрации Дагестана сообщила, что в республике и в Чечне ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения. 

Глава МЧС Александр Куренков поручил разработать планы восстановления пострадавшего от стихии жилья, а также в кратчайшие сроки оценить масштаб ущерба.

Напомним, что наводнение в Дагестане началось в ночь на 5 апреля из-за проливных дождей. В городах и селах затопило дома, в регионе начались перебои с водой и электричеством. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Всего пострадали более 6,2 тыс. жителей. По данным МЧС на 9 апреля, в восьми населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.

В конце марта из-за наводнения также пострадала Чечня. По данным властей, повреждены более 3 тыс. домов. Жителей Гудермеса и еще нескольких населенных пунктов эвакуировали. Разрушено 30 мостов: 15 автомобильных и 15 пешеходных.

Как писали Юга.ру, в Дагестане 43 тыс. жителей, пострадавших после первой волны наводнения, просят выплаты. Власти отклонят половину заявок.

В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
Сегодня, 11:23
Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
«Ставим пять»
Сегодня, 09:02
«Ставим пять»
В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей
Вымогали взятку на пляже
Сегодня, 13:27
Вымогали взятку на пляже
В Сочи будут судить группу полицейских, шантажировавших отдыхающих

