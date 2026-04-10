В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

Напомним, что наводнение в Дагестане началось в ночь на 5 апреля из-за проливных дождей. В городах и селах затопило дома, в регионе начались перебои с водой и электричеством. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Всего пострадали более 6,2 тыс. жителей. По данным МЧС на 9 апреля, в восьми населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.



В конце марта из-за наводнения также пострадала Чечня. По данным властей, повреждены более 3 тыс. домов. Жителей Гудермеса и еще нескольких населенных пунктов эвакуировали. Разрушено 30 мостов: 15 автомобильных и 15 пешеходных.