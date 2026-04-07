Наводнение в Дагестане затронуло 6,2 тыс. человек: в регионе отменяют поезда и фиксируют перебои с водой

Власти Дагестана рассказали, что произошло за ночь в пострадавшей от наводнения республике

Предыстория: в ночь на 28 марта Дагестан подвергся сильнейшему за 100 лет наводнению. Под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Тогда спасатели эвакуировали 3,3 тыс. жителей региона.



6 апреля уровень воды в реках и других водоемах республики поднялся вновь. В результате затопило тысячи жилых домов, в Махачкале рухнула часть многоэтажки, а в Дербентском районе произошел прорыв на водохранилище. Из пострадавших районов эвакуировали более 4 тыс. жителей. По предварительным данным, погибли четыре человека.

7 апреля глава Дагестана Сергей Меликов в эфире телеканала НТВ сообщил, что в результате наводнения пострадали 6,2 тыс. жителей республики. Повреждены примерно столько же домов и частных участков.



По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Махачкале, Каспийске, а также в Хасавюртовском и Дербентском районах.



Пресс-служба администрации главы Дагестана рассказала, что в Хасавюртовском районе идут берегоукрепительные работы в селах Чагаротар, Борагангечув и других. В селе Адильотар ликвидируют последствия подтоплений. Также Дагнаследие ведет учет поврежденных объектов культурного наследия в районе, а специалисты Дагтехкадастра оценивают территории пострадавших сел.



В Дербентском районе в селе Мамедкала круглосуточно дежурят медики. В пунктах временного размещения организовано наблюдение. По данным на 7 апреля, в Мамедкале полностью затопило 27 домовладений и 600 — частично. Энергоснабжение в селе полностью восстановлено. На местах подтоплений жителям помогают студенты и работники ссузов. Власти Избербаша заявили о готовности принять 200 человек из Мамедкалы, предоставив им временное жилье и питание.

В Махачкале обследовали 1546 пострадавших домов. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ раздали жителям 13 тонн питьевой воды. На улице Речной расчищают русло Талгинки, где частично обрушился мост. В столице региона пытаются вернуть газ и электричество.



Движение в пострадавшей республике затруднено. По данным Минтранса Дагестана, 6 апреля эвакуировали 119 пассажиров поездов. Из-за наводнения отменили 13 электричек, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, а также сократили путь следования восьми. 7 апреля в Дагестане отменили три поезда. Помимо этого, в республике перекрыли 14 участков дорог.



Также в регионе возникли проблемы с водой. Минздрав Дагестана порекомендовало жителям пить только кипяченую или бутилированную воду из-за ухудшения ее качества. Сейчас водозабор на Хушетские очистные сооружения невозможен. Чтобы не допустить вспышки кишечной инфекции, в Махачкале начали вакцинировать жителей от гепатита А. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что более 35 жителей Карабудахкентского района уже отравились питьевой водой.