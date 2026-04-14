Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление заработало почти шесть миллиардов рублей, но расходы на зарплаты и содержание по-прежнему существенно обгоняют доходы

По данным бухгалтерской отчетности, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) закончило 2025 год с убытком в 513 млн рублей. Выручка предприятия при этом выросла до 5,9 млрд рублей — на миллиард с лишним больше, чем годом ранее.

Основную часть доходов — 4,8 миллиарда — составила выручка от перевозки пассажиров электротранспортом, еще 957 миллионов принесли автобусные перевозки. Предприятие также получило субсидии на 1,3 миллиарда рублей, что на 51% больше, чем в 2024 году. Однако расходы росли быстрее: на оплату труда было направлено 3,7 миллиарда рублей — на 24% больше, чем по итогам предыдущего года.

В 2024 году убыток КТТУ был еще выше — 569 млн рублей при выручке в 4,8 миллиарда. Таким образом, предприятие второй год подряд фиксирует крупные потери. Последний раз КТТУ выходило в прибыль в 2019 году.