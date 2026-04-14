Проезд по 50 рублей не спас. Краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки
Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление заработало почти шесть миллиардов рублей, но расходы на зарплаты и содержание по-прежнему существенно обгоняют доходы
По данным бухгалтерской отчетности, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) закончило 2025 год с убытком в 513 млн рублей. Выручка предприятия при этом выросла до 5,9 млрд рублей — на миллиард с лишним больше, чем годом ранее.
Основную часть доходов — 4,8 миллиарда — составила выручка от перевозки пассажиров электротранспортом, еще 957 миллионов принесли автобусные перевозки. Предприятие также получило субсидии на 1,3 миллиарда рублей, что на 51% больше, чем в 2024 году. Однако расходы росли быстрее: на оплату труда было направлено 3,7 миллиарда рублей — на 24% больше, чем по итогам предыдущего года.
В 2024 году убыток КТТУ был еще выше — 569 млн рублей при выручке в 4,8 миллиарда. Таким образом, предприятие второй год подряд фиксирует крупные потери. Последний раз КТТУ выходило в прибыль в 2019 году.
Рост расходов на зарплаты — осознанный шаг руководства. Предприятие на протяжении нескольких лет борется с хроническим кадровым дефицитом: по данным на лето 2025 года, штат водителей был укомплектован лишь примерно на 70%. Средняя зарплата водителей составляла 84 тыс. рублей, кондукторов — 67 тысяч, но и эти цифры не позволяли закрыть все вакансии. Из-за нехватки водителей и кондукторов в 2024 году не удалось запустить троллейбус от железнодорожного вокзала до парка «Краснодар».
Учредителем КТТУ является администрация Краснодара, генеральный директор — депутат городской думы Александр Грачев. В декабре 2025 года он заявлял, что повышать стоимость проезда в ближайшие полгода не планируется: решение будет зависеть от экономических итогов года. В последний раз тариф подняли в декабре 2024-го — сразу на 10 рублей, до 50 рублей за поездку.
Напомним, что, по подсчетам Союза транспортников Кубани, экономически обоснованный тариф на проезд в Краснодаре должен составлять порядка 80 рублей. При этом в первом квартале 2026 года выручка КТТУ уже снизилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — предприятие связало это с неполным возмещением расходов на перевозку льготных категорий пассажиров.
