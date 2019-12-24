КТТУ впервые в современной истории завершило год с прибылью

«Нам удалось вытащить трамвайно-троллейбусное предприятие из глубочайшего минуса, фактически — из огромной долговой ямы, и вывести в плюс. Удалось не просто справиться с критической ситуацией: этот год трамвайно-троллейбусное управление завершает с прибылью. И это — огромная победа всего коллектива предприятия», — сказал мэр города Евгений Первышов.

Как писали Юга.ру, еще в 2017 году долг предприятия составлял 800 млн рублей, в 2018 году удалось сократить его вдвое. В 2019 году КТТУ за долгое время вышло в плюс — прибыль составила 44 млн рублей.

Он также подчеркнул, что за прошедший год в улучшении качества работы общественного транспорта удалось сделать больше, чем за предыдущие 10 лет. В том числе, происходило обновление подвижной состава: парк предприятия пополнили 35 трамваев, из них 31 односекционных и четыре трехсекционных; приобретены 12 троллейбусов с автономным ходом, два из них — за собственные средства предприятия. Директор КТТУ Александр Грачев отметил, что по масштабу обновление транспорта было в Краснодаре 33 года назад — тогда в город поступили 37 трамвайных вагонов. Кроме того, в 2019 году на предприятии повысили зарплату водителям, кондукторам и рабочим депо.

В МУП «КТТУ» трудятся 4 тыс. человек. Ежедневно выходят на маршруты 479 единиц транспорта, который перевозит более 315 тыс. пассажиров по 16 трамвайным, 11 троллейбусным и 10 автобусным маршрутам.

Напомним, в феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Всего из краевой казны в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.