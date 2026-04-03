В Дагестане 43 тыс. жителей просят выплаты после наводнения. Власти отклонят половину заявок
3 апреля пресс-служба администрации Дагестана сообщила, что после наводнения более 43 тыс. жителей подали заявления на получение выплат. Однако местные власти сообщили, что половину заявлений отклонят, так как в них не указаны адреса. По их данным, пострадали 3 тыс. домов, что существенно меньше количества поданных заявок.
В Минтруда Дагестана отметили, что каждому пострадавшему полагается выплата в 15 675 рублей. Тем, кто частично лишился имущества, предлагают 78 735 рублей компенсации, а тем, чей дом был полностью уничтожен, — 156 750 рублей.
СМИ сообщили, что из-за наводнения Дагестан теряет туристов.
При этом дагестанское издание «Новое дело» сообщило, что сейчас претендовать на выплаты в связи с утерей вещей первой необходимости могут только те жители республики, чье уничтоженное имущество находилось в городах и районах, где был объявлен режим ЧС. Подать такие заявления, например, из пострадавших поселков Новокули и Караман невозможно.
Это связано с тем, что власти Дагестана до сих пор не ввели межрегиональный режим ЧС. Они объясняют это «поэтапным» подходом, который позволил чиновникам «принимать решения по устранению последствий и оказанию помощи людям».
До конца года правительство обещает предоставить отсрочку по платежам арендаторам пострадавшего от наводнения имущества и освободить их от уплаты имущественных налогов. С Центробанком РФ также обсуждают отсрочки по кредитам для жителей республики.
Напомним, что в ночь на 28 марта в Дагестане произошло сильнейшее наводнение за 100 лет — под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Специалисты эвакуировали тысячи жителей региона.
