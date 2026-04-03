В Дагестане 43 тыс. жителей просят выплаты после наводнения. Власти отклонят половину заявок

3 апреля пресс-служба администрации Дагестана сообщила, что после наводнения более 43 тыс. жителей подали заявления на получение выплат. Однако местные власти сообщили, что половину заявлений отклонят, так как в них не указаны адреса. По их данным, пострадали 3 тыс. домов, что существенно меньше количества поданных заявок.

В Минтруда Дагестана отметили, что каждому пострадавшему полагается выплата в 15 675 рублей. Тем, кто частично лишился имущества, предлагают 78 735 рублей компенсации, а тем, чей дом был полностью уничтожен, — 156 750 рублей.