Дагестан снова под водой: затоплены тысячи домов, рухнула часть многоэтажки, есть погибшие

В МЧС России рассказали о последствиях второй волны наводнения в Дагестане

6 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что из-за проливных дождей в Дагестане вновь поднялся уровень воды в реках и других водоемах. В девяти населенных пунктах республики затоплены 2 075 жилых домов, 1 817 придомовых территорий и 173 участка дороги. Тысячи людей вынуждены покидать свои дома, а в пунктах временного размещения оказались более 700 человек, среди которых 241 ребенок.



В Махачкале в одной из многоэтажек обрушилась пристройка, из дома эвакуировали 500 человек, включая 150 детей. Под завалами нашли женщину, которая не успела эвакуироваться. Она погибла. Есть угроза, что многоэтажка полностью обрушится.

Также в Дербентском районе произошел прорыв на гидротехнических сооружениях Геджухского водохранилища. Из четырех населенных пунктов пришлось эвакуировать более 4 тыс. жителей. В Мамедкале подтоплены 258 частных домов. Из-за подтоплений ограничили движение на 917 км трассы Р-217 «Кавказ».

Как передает МЧС, в Мамедкале в реку Дарвагчай опрокинулись два автомобиля. Четырех жителей удалось спасти, но два человека скончались. В экстренных службах сообщили «РИА Новости», что погибшими оказались женщина и ребенок.



Помимо этого, в Кайтагском районе один человек умер во время схода оползня.

По данным МЧС по Дагестану, жители 139 населенных пунктов в 14 районах остались без света из-за замыкания на ЛЭП.



Спасатели республики рассказали, что в Чародинском районе 53 села остались отрезанными от цивилизации из-за камнепада на автодороге в Гунибском районе. Трассу «Гуниб — Цуриб» в районе населенного пункта Кулла временно перекрыли.



По прогнозам МЧС Дагестана, 6 апреля дожди в регионе продолжатся. В некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 23 м/с. Сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.



Напомним, что ливни обрушились на Дагестан в ночь на 28 марта. Под воду ушли целые села, погибли домашние животные. Тогда спасатели эвакуировали 3,3 тыс. жителей региона.