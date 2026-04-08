Особенности рельефа, незаконная застройка и коррупция: эксперты назвали причины разрушительного наводнения в Дагестане

Предыстория: в Дагестане с разницей в десять дней произошли два сильнейших наводнения. Под воду ушли целые села, разрушены тысячи домов и дорог. В Махачкале рухнула часть многоэтажки, а в Дербентском районе произошел прорыв на водохранилище. Проточная вода оказалась заражена. По последним данным, пострадали 6,2 тыс. жителей, погибли шесть человек, в том числе трое детей. В республике ввели режим ЧС.

7 апреля начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил «РИА Новости», что масштабное наводнение в Дагестане связано с обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу. По его словам, в республике последствия стихии оказались «наиболее заметными» из-за особенностей рельефа. В администрации Махачкалы заявили Forbes, что произошедшее наводнение связано с «изменением климата». Однако научный сотрудник Института географии РАН Раиса Грачева считает, что последствия бедствия «в меньшей степени связаны с климатом, в большей — с человеческим фактором». По данным Forbes, одной из причин масштабных последствий ливней в Дагестане стало критическое состояние Канала имени Октябрьской революции (КОР). Артерия, снабжающая города питьевой водой, остается открытой. Из-за этого она забивается мусором, канализационными стоками и переполняется при первых же дождях. Проект реконструкции КОР стоимостью 15 млрд рублей обсуждали еще в 2021 году, но так и не реализовали. Еще один фактор — хаотичная застройка и отсутствие единого генплана. Эксперты сообщили, что сотни многоэтажек в Махачкале возведены на землях сельхозназначения без разрешительных документов. В феврале 2026 года власти снесли более 1300 незаконных построек. Однако горожане опасаются появления новых самостроев на тех же местах. 5 апреля глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил , что причиной обрушения пристройки в Махачкале у реки Тарнаирка стали «бездумная застройка» и нарушения при строительстве. Он поручил найти ответственных за согласование работ.

Как пишет Forbes, многие реки республики перестали выполнять роль водоотводов, превратившись в свалки и и площадки для застройки. Эксперты заявляют, что новые жилые массивы Дагестана возводят вообще без ливневок. Напомним, 3 апреля в Махачкале арестовали экс-чиновников ЖКХ за хищение 40 млн рублей, выделенных на капремонт ливневой канализации.



Болевой точкой стало и Геджухское водохранилище. Объект признали опасным еще в 2006 году, но за 20 лет не привели в порядок. Доктор географических наук Шахмардан Мудуев рассказал СМИ, что из-за технических нарушений сооружение не выдержало нагрузки и прорвалось.



«Обычно при приближении уровня водохранилища к критическим отметкам сотрудники должны спустить воду в специальный канал. Почему в этот раз этого не сделали, неясно», — отметил эксперт.

Жители Дагестана, поговорившие с изданием Forbes, уверены, что последствия стихийных бедствий становятся привычными для региона. По их словам, власти выделяют средства на реконструкцию инфраструктуры, но подрядчики нарушают сроки и условия выполнения работ. После этого чиновники ищут виновных, но проблемы годами остаются нерешенными.



Глава Дагестана утверждает, что ситуация в регионе «имеет тенденцию к улучшению». Однако, по данным МЧС, с 8 по 12 апреля в республике снова ожидаются сильные ливни, снег и ветер до 27 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках, а также сход селей в горах.