Гулькевичскую райбольницу оштрафовали за высокую смертность пациентов

ЦРБ в Гулькевичах оштрафовали на 75 тысяч рублей за то, что в 2025 году там умерли почти 50% госпитализированных с инсультом

Центральную районную больницу Гулькевичей оштрафовали на 75 тысяч рублей за слишком высокую смертность пациентов от острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) — на приговор местного суда обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Аномально высокие цифры смертности выявил Росздравнадзор: если в 2024 году в Гулькевичской ЦРБ умерли 15% поступивших с инсультом (2 из 13), то в 2025-м — уже 44% (6 из 13). Проверка больницы выявила многочисленные нарушения лечебных стандартов, среди которых — запоздалое проведение компьютерной томографии и осмотр неврологом, ошибки и неаккуратное заполнение листов назначения лекарств, отсутствие врачебного консилиума для медицинского вмешательства у пациента в коме.

Главный врач Гулькевичской ЦРБ подал ходатайство об освобождении ответчика от административной ответственности, однако суд этот аргумент не принял и назначил больнице штраф в 75 тысяч рублей. Отметим, что по ч. 3 ст. 19.20 административного кодекса РФ штраф за осуществление деятельности с грубым нарушением требований составляет от 150 до 200 тысяч рублей.

Как отмечает Андрей Кошик, в феврале такой же штраф назначили Тихорецкой ЦРБ за подскочившую на 30% смертность и отсутствие внутренней проверки ее причин.