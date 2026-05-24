В Японском саду Краснодара прочитают лекции об аниме и манга
Стало известно расписание культурных событий в Японском саду парка «Краснодар» на последний уикенд мая
Администрация парка «Краснодар» опубликовала расписание культурных мероприятий в Японском саду на ближайшие недели. В следующую субботу, 30 мая, в народном доме Коминка прочитают сразу две лекции.
В 11:00 — о современных девушках-мангака, новой волне художниц, рисующих комиксы в японской традиции.
В 15:00 — о том, как японские мультфильмы аниме работают с темой недовольства окружающей реальностью.
Читайте также:
Возрастное ограничение обеих лекций — 14+. Читать их будет Владислав Балабанов, лектор киноклуба сети «Монитор», ведущий канала «Аниматик».
Помимо этого, еще есть свободные места на следующие майские мероприятия в Японском саду:
24 мая в 15:00 — лекция-демонстрация искусства икебаны от мастера Ураны Куулар (12+);
30 мая в 16:30 — мастер-класс по росписи свитка (14+);
31 мая в 16:30 — мастер-класс по росписи веера (14+).
Билеты на лекции и мастер-классы дают право прохода в Японский сад без очереди. Прочие подробности уточняйте на сайте парка «Краснодар».
Напомним, что сегодня, 24 мая, в 18:00 начнётся однодневная интерактивная выставка художника Владимира Кухаря.