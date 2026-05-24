Три четверти строящегося в Краснодаре жилья не распродано

Из общего объема квартир, который строится на данный момент в Краснодаре, у 78% нет покупателя

По оценкам экспертов, сейчас в Краснодаре в строящихся домах не продано 67 тысяч квартир, или 78% от общего объема — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на консалтинговую компанию Macon.

При этом суммарный объем сделок с недвижимостью (6300) за первые четыре месяца 2026-го в полтора раз превысил аналогичный период 2025 года. По мнению аналитиков, прирост обеспечил исключительно январь — покупатели спешили заключить сделки до того, как были ужесточены условия по семейной ипотеке. А с февраля по апрель число сделок примерно соответствовало тому, что было год назад.

По состоянию на май, по данным Macon, объем строительства в Краснодаре — 4,3 миллиона кв. м (на 0,1 млн кв. м меньше, чем в декабре 2025-го); средняя цена проданного квадратного метра — 164 тысячи рублей (прирост 8% к аналогичному периоду прошлого года).

«При той активности спроса, что имела место в феврале—апреле [2026 года], на реализацию [имеющегося] объема уйдет порядка пяти лет, а, значит, ближайшие месяцы и, возможно, весь год будут сложными для девелоперов города. Рынок ждет восстановления доступности рыночной ипотеки», — резюмирует директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

В марте эксперты «Известий» назвали Краснодарский край (вместе с Красноярским) одним из двух лидеров РФ по нераспроданному жилью в новостройках — в этом исследовании приводится цифра в 80% невостребованного объема.