В Краснодаре откроют памятник Первой учительнице

В Краснодаре скоро откроют новый памятник — об этом объявили 21 мая на заседании гордумы. По словам исполняющей обязанности директора муниципального департамента архитектуры и градостроительства Марины Дементеевой, бронзовая фигура, символизирующая Первую учительницу, будет установлена на улице Пушкина, рядом с лицеем №48. Проект памятника изготовил скульптор Константин Филиппов. Точную дату открытия памятника в гордуме не назвали, но уточнили, что «работы по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию памятника будут реализованы за счёт внебюджетных источников финансирования».