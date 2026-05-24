В Краснодаре откроют памятник Первой учительнице

  • Проект краснодарского памятника Первой учительнице, автор Константин Филиппов © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
Мэрия Краснодара утвердила проект и место для памятника в честь первых учителей

В Краснодаре скоро откроют новый памятник — об этом объявили 21 мая на заседании гордумы. По словам исполняющей обязанности директора муниципального департамента архитектуры и градостроительства Марины Дементеевой, бронзовая фигура, символизирующая Первую учительницу, будет установлена на улице Пушкина, рядом с лицеем №48. Проект памятника изготовил скульптор Константин Филиппов. Точную дату открытия памятника в гордуме не назвали, но уточнили, что «работы по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию памятника будут реализованы за счёт внебюджетных источников финансирования».

Ранее на этой неделе в Туапсе установили первого бронзового енота из восьми запланированных.

