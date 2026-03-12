В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Краснодарский край

В ходе атаки беспилотников в Тихорецком районе произошло возгорание на территории нефтебазы

12 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Тихорецком районе произошла атака БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы.

Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Пострадавших нет. Пожар тушат 83 человека и 26 единиц техники.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил, что 12 марта ограничено движение транспорта по дороге Тихорецк — Белая Глина на участке вблизи города. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.

«Почему нет сирен?»:

По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 30 БПЛА над территорией Краснодарского края, 14 — над территорией Крыма, 10 — над территорией Ростовской области, 8 — над акваторией Черного моря, 2 — над акваторией Азовского моря.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 марта произошла атака беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в поселке Гай-Кодзор под Анапой. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Одновременно с этим БПЛА атаковали компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Объекты не повреждены.

Как писали Юга.ру, 11 марта в Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. 

