До 300 тыс. рублей. В Краснодарском крае утвердили штрафы за съемку БПЛА и ПВО

Краснодарский край вводит штрафы за съемку и распространение данных о расположении ПВО и военных объектов

Речь идет о фото, видео, координатах и другой информации, по которой можно определить расположение военной техники, подразделений, а также оценить последствия атак, диверсий и других ЧС.

19 декабря Законодательное собрание Краснодарского края внесло изменения в регоинальный закон «Об административных правонарушениях». Депутаты утвердили штрафы за съемку беспилотников, работы систем ПВО и распространение такой информации.

За совершение подобных действий законом предусмотрены штрафы:

для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения суммы штрафов будут значительно увеличены:

для граждан — до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, введение административной ответственности направлено прежде всего против лиц, которые в погоне за интернет-популярностью и повышенным вниманием публикуют в сети запрещенный контент, создавая тем самым угрозу безопасности.

Напомним, власти Кубани еще в сентября запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО. Однако тогда о штрафах информации не было.