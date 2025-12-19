До 300 тыс. рублей. В Краснодарском крае утвердили штрафы за съемку БПЛА и ПВО
Краснодарский край вводит штрафы за съемку и распространение данных о расположении ПВО и военных объектов
19 декабря Законодательное собрание Краснодарского края внесло изменения в регоинальный закон «Об административных правонарушениях». Депутаты утвердили штрафы за съемку беспилотников, работы систем ПВО и распространение такой информации.
Речь идет о фото, видео, координатах и другой информации, по которой можно определить расположение военной техники, подразделений, а также оценить последствия атак, диверсий и других ЧС.
За совершение подобных действий законом предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.
В случае повторного нарушения суммы штрафов будут значительно увеличены:
- для граждан — до 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, введение административной ответственности направлено прежде всего против лиц, которые в погоне за интернет-популярностью и повышенным вниманием публикуют в сети запрещенный контент, создавая тем самым угрозу безопасности.
Напомним, власти Кубани еще в сентября запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО. Однако тогда о штрафах информации не было.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска утвердили штрафы за использование пиротехники в новогодние праздники.