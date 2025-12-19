До 300 тыс. рублей. В Краснодарском крае утвердили штрафы за съемку БПЛА и ПВО

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский край вводит штрафы за съемку и распространение данных о расположении ПВО и военных объектов

19 декабря Законодательное собрание Краснодарского края внесло изменения в регоинальный закон «Об административных правонарушениях». Депутаты утвердили штрафы за съемку беспилотников, работы систем ПВО и распространение такой информации.

Речь идет о фото, видео, координатах и другой информации, по которой можно определить расположение военной техники, подразделений, а также оценить последствия атак, диверсий и других ЧС.

За совершение подобных действий законом предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения суммы штрафов будут значительно увеличены:

  • для граждан — до 5 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, введение административной ответственности направлено прежде всего против лиц, которые в погоне за интернет-популярностью и повышенным вниманием публикуют в сети запрещенный контент, создавая тем самым угрозу безопасности.

Напомним, власти Кубани еще в сентября запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО. Однако тогда о штрафах информации не было.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска утвердили штрафы за использование пиротехники в новогодние праздники.

