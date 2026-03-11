«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА

Краснодарский край

В Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жалуются, что не услышали сирену

11 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Прикубанском округе на придомовой территории многоэтажки найдены обломки БПЛА. Пострадавших нет.

На месте работают специальные и экстренные службы. В городе сохраняется угроза атаки БПЛА. 

Градоначальник напомним, что нельзя выкладывать в соцсети работу ПВО и подходить к фрагментам беспилотника при их обнаружении.

В комментариях к посту, опубликованному в телеграм-канале «Типичный Краснодар», жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены. Приводим некоторые комментарии:

  • «Почему по городу нет сирен? Не особо важно народ предупреждать что ли?»
  • «Они их, видимо, могут только на проверку включать».
  • «Что-то даже не бумкало. Бесшумный [беспилотник — прим. Юга.ру] что ли».
  • «Тишина гробовая».
  • «Я в Прикубанском районе сирены слышала, но максимально тихо они звучали. Еще подумала — показалось, раз так тихо, но нет».

Как писали Юга.ру, 11 марта в Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.

