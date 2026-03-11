«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА

В Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жалуются, что не услышали сирену

На месте работают специальные и экстренные службы. В городе сохраняется угроза атаки БПЛА.

11 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что в Прикубанском округе на придомовой территории многоэтажки найдены обломки БПЛА. Пострадавших нет.

Градоначальник напомним, что нельзя выкладывать в соцсети работу ПВО и подходить к фрагментам беспилотника при их обнаружении.

В комментариях к посту, опубликованному в телеграм-канале «Типичный Краснодар», жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены. Приводим некоторые комментарии: