«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА
В Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жалуются, что не услышали сирену
11 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Прикубанском округе на придомовой территории многоэтажки найдены обломки БПЛА. Пострадавших нет.
На месте работают специальные и экстренные службы. В городе сохраняется угроза атаки БПЛА.
Читайте также:
Градоначальник напомним, что нельзя выкладывать в соцсети работу ПВО и подходить к фрагментам беспилотника при их обнаружении.
В комментариях к посту, опубликованному в телеграм-канале «Типичный Краснодар», жители возмутились, что при атаке БПЛА не сработали сирены. Приводим некоторые комментарии:
- «Почему по городу нет сирен? Не особо важно народ предупреждать что ли?»
- «Они их, видимо, могут только на проверку включать».
- «Что-то даже не бумкало. Бесшумный [беспилотник — прим. Юга.ру] что ли».
- «Тишина гробовая».
- «Я в Прикубанском районе сирены слышала, но максимально тихо они звучали. Еще подумала — показалось, раз так тихо, но нет».
Как писали Юга.ру, 11 марта в Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.