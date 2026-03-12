Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе после атаки БПЛА выросла до 3,8 тыс. кв метров
Площадь возгорания на нефтебазе в Тихорецком районе увеличилась в 25 раз
Предыстория. 12 марта в Тихорецком районе произошла атака БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров.
12 марта в 12:20 оперативный штаб Кубани сообщил, что площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе увеличилась более чем в 25 раз — до 3,8 тыс. кв метров.
В ликвидации возгорания участвуют 257 человек, в том числе специалисты МЧС России. Также задействованы 69 единиц техники и пожарный поезд. Пострадавших нет.
Движение транспорта по дороге Тихорецк — Белая Глина на участке вблизи города остается ограниченным. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута
Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жаловались, что не услышали сирену.