Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе после атаки БПЛА выросла до 3,8 тыс. кв метров

Площадь возгорания на нефтебазе в Тихорецком районе увеличилась в 25 раз

12 марта в 12:20 оперативный штаб Кубани сообщил , что площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе увеличилась более чем в 25 раз — до 3,8 тыс. кв метров.

Предыстория. 12 марта в Тихорецком районе произошла атака БПЛА. Система ПВО сработала и сбила дроны, однако обломки упали на территории нефтебазы. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров.

В ликвидации возгорания участвуют 257 человек, в том числе специалисты МЧС России. Также задействованы 69 единиц техники и пожарный поезд. Пострадавших нет.

Движение транспорта по дороге Тихорецк — Белая Глина на участке вблизи города остается ограниченным. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута