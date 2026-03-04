Пострадавшие после атаки БПЛА жители Новороссийска получат от 15 тыс. до 1,5 млн рублей

Власти Новороссийска рассказали, сколько домов пострадали после атаки беспилотников и какую компенсацию выплатят жителям

Предыстория: В ночь с 1 на 2 марта Новороссийск атаковали беспилотники. В результате пострадали семь человек. Также произошел пожар на топливном терминале.

«В Восточном районе практически полностью сгорели три частных дома. Непростая ситуация и в Мысхако. На объектах ведется оценка ущерба. Для поиска наиболее оперативных вариантов восстановления имущества рассматриваем возможность привлечения помощи со стороны строительных компаний и бизнес-сообщества», — рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

3 марта пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила , что после атаки БПЛА в городе оказались повреждены 76 частных домов и 109 квартир в 38 многоэтажках.

Больше всего домов пострадало в Южном районе. Обходы еще продолжаются. К восстановлению имущества привлекли управляющие компании. Они убирают мусор, осколки и поваленные деревья.

Власти города определили размер единовременных выплат пострадавшим жителям — 15 675 рублей на каждого. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости составит 78 375 рублей, за полную утрату — 156 750 рублей. Также для каждого собственника предусмотрена выплата на капремонт в 9 000 рублей за кв. метр.

Разовое пособие при причинении легкого вреда здоровью составляет 313 500 рублей, при тяжком вреде или вреде средней тяжести — 627 000 рублей, а единовременная выплата в случае гибели человека — 1 567 500 рублей.

Напомним, что в декабре 2025 года пострадавшие от атаки БПЛА жители Новороссийска пожаловались на отсутствие выплат и отказ властей провести остекление.