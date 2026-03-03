Выбиты окна и двери, пострадал газопровод. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов

Краснодарский край

Мэр Новороссийска показал последствия атаки беспилотников. Больше всего разрушений в частном секторе

Предыстория. В Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта произошла мощная атака беспилотников. По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных домов, девять частных и три детских сада. Пострадали семь человек. Также произошел пожар на топливном терминале.

Вечером 2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко озвучил новые данные о последствиях атаки БПЛА. По его словам, повреждены 61 частный и 41 многоквартирные дома, а также социальные объекты. В Восточном районе города произошел пожар в трех домах. 

В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах. Мэр сообщил, что окна заменят в ближайшие дни, а детей на время ремонта распределят по другим группам. 

Также поврежден частный дом в селе Мысхако, пострадала газовая труба и линия наружного освещения: сгорело около 80 метров кабеля. Сейчас газоснабжение отключено, специалисты приступили к сварочным работам. Уличное освещение также восстановят в течение нескольких дней.

Андрей Кравченко заявил, что все поврежденные дома уже обследовали. Мэр встретился с владельцами помещений и готов оказать «всю необходимую помощь»

Также Кравченко навестил двоих пострадавших — 15-летнего подростка и 67-летнюю женщину. Они находятся в Городской больнице №1.

Как писали Юга.ру, из-за угрозы атаки БПЛА аэропорты Сочи и Краснодара не работали более 18 часов, пассажиры спали на полу в терминалах.

