Под Краснодаром упали обломки БПЛА, а в Новороссийске повреждены 17 домов, ранены пять человек

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
В ночь с 1 на 2 марта произошла мощная атака беспилотников. В пригороде Краснодара упали обломки БПЛА, в Новороссийске повреждены частные дома и многоэтажки, пострадали люди

Обновлено: по данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на 8:52, повреждены 8 многоэтажек и 9 частных домов, а также детский сад. Пострадали пять человек.

Вечером 1 марта краевой оперштаб сообщил, что обломки БПЛА упали в пригороде Краснодара. Пострадавших и повреждений нет. 

Ночью также произошла мощная атака БПЛА на Новороссийск. В телеграм-канале оперштаба опубликовали девять сообщений. Повреждены девять многоквартирных и пять частных домов. По двум адресам начались пожары. 

Власти открыли два пункта временного размещения — на базе школ № 32 и № 29.

Ранены две женщины и мужчина. Люди находились в одном из поврежденных обломками беспилотников домов. Пострадавших госпитализировали в горбольницу. 

По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников, а над акваторией Черного и Азовского морей — 75.

Как писали Юга.ру, 15 и 17 февраля после атаки БПЛА горела нефтебаза под Темрюком.

Безопасность Краснодар Новороссийск СВО

